Σύμφωνη με διεθνή κείμενα, κανονισμούς και κανόνες και τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εδώ και δεκαετίες χαρακτηρίζουν αρμόδιες πηγές την κατάσταση όσον αφορά στα πεδία βολής Ψαθούρας, Άνδρου και Κρήτης, απαντώντας σε πρόσφατες αναφορές πως «κλείνουν» μόνιμα πεδία βολής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων λόγω της τουρκικής «Ημέρας Μνήμης Ατατούρκ» στις 10 Νοεμβρίου.

Οι εν λόγω πηγές παραπέμπουν στο μνημόνιο κατανόησης Παπούλια- Γιλμάζ και στις «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πρόληψη Ατυχημάτων και Επεισοδίων στα Διεθνή Ύδατα και στον Διεθνή Εναέριο Χώρο» του 1988- κείμενα που είχαν υπογραφεί με σκοπό την αποφυγή κλιμάκωσης της έντασης και πάνω στα οποία θεμελιώνονται τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας.

Ειδικότερα, βάσει του μνημονίου κατανόησης Παπούλια- Γιλμάζ, οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την υποχρέωση αλληλοσεβασμού της κυριαρχίας- εδαφικής ακεραιότητας και το δικαίωμα χρήσης της ανοιχτής θάλασσας (διεθνή ύδατα) και του διεθνούς εναέριου χώρου του Αιγαίου, και δεσμεύονται να καταβάλουν προσπάθειες αποφυγής παρακώλυσης της ομαλής ναυσιπλοΐας και εναέριας κυκλοφορίας. Επίσης, με βάση τις εν λόγω συμφωνίες, οι σχεδιασμοί διεξαγωγής των εθνικών στρατιωτικών ασκήσεων στην ανοιχτή θάλασσα και στον διεθνή εναέριο χώρο που απαιτούν NOTAM (notice to airmen- για τη δραστηριότητα στον αέρα) και NAVTEX (για τη θάλασσα) γίνονται έτσι ώστε να αποφεύγονται (όσο περισσότερο γίνεται) η απομόνωση ορισμένων περιοχών, η δέσμευση περιοχών ασκήσεων για μεγάλες χρονικές περιόδους και η διεξαγωγή τους κατά το αποκορύφωμα της τουριστικής περιόδου (15 Ιουνίου- 15 Σεπτεμβρίου) και των σημαντικότερων εθνικών και θρησκευτικών εορτών.

Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα πεδία βολής βρίσκονται σε περιοχές τόσο εντός αιγιαλίτιδας ζώνης (χωρικών υδάτων) και εθνικού εναερίου χώρου, όσο και σε διεθνή ύδατα/ διεθνή εναέριο χώρο. Οι εν λόγω πηγές επισημαίνουν ότι έχει υπάρξει από τις αρχές του 2025 επικοινωνία μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς σχετικά με τις επίσημες αργίες του έτους, ώστε να ληφθούν υπόψιν στους σχετικούς προγραμματισμούς.

Με βάση αυτό, όπως τονίζεται, έγινε έκδοση ΝΟΤΑΜ από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την απενεργοποίηση των τριών αυτών πεδίων βολής όσον αφορά στην ανοιχτή θάλασσα και στον διεθνή εναέριο χώρο για τις 10 Νοεμβρίου 2025, που έχει δηλωθεί ως επίσημη αργία από την τουρκική πλευρά («Ημέρα Μνήμης Ατατούρκ»). Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίζεται πως από τις 31 Δεκεμβρίου 2024 η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού έχει εκδώσει σχετικές NAVTEX, όπου αναγράφεται η απενεργοποίηση των συγκεκριμένων ζωνών στις 10 Νοεμβρίου. Σημειώνεται πως με βάση τις εκδοθείσες NAVTEX της 31ης Δεκεμβρίου 2024, οι άλλες επίμαχες απενεργοποιήσεις το 2025 έλαβαν χώρα στις εξής ημερομηνίες: 1 Ιανουαρίου, 29-31 Μαρτίου, 1η Απριλίου, 23 Απριλίου, 1η Μαΐου, 19 Μαΐου, 5- 9 Ιουνίου, 28-29 Οκτωβρίου.