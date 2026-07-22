Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από το βουλευτικό αξίωμα παραιτήθηκε και επίσημα ο Βασίλης Κόκκαλης. Την επιστολή παραίτησης από τα βουλευτικά έδρανα, όπως είχε προαναγγείλει από την περασμένη εβδομάδα, παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο μέχρι σήμερα βουλευτής Λάρισας.

Πρώτος επιλαχών στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιάννης Καριπίδης, ο οποίος έχει δηλώσει πως θα αποδεχθεί την έδρα, θα ορκιστεί βουλευτής και κατόπιν θα αποφασίσει τι θα πράξει.

Το τσουνάμι αποχωρήσεων αφήνει αυτή την στιγμή την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με 12 βουλευτές.

Advertisement

Advertisement