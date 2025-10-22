Επιμέλεια: Βασιλική Σγούρδου

Eπίσκεψη στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), στις Αχαρνές πραγματοποίησε σήμερα (22/10) ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη.

Μιλώντας για τη μονάδα, ο Υπουργός τη χαρακτήρισε «βασικό πυλώνα της υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας» αλλά και «ζωντανή απόδειξη της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή και απτή υλοποίηση της «Ατζέντας 2030».

«Έχουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων, drones, κατηγορίας Ι και First Person View (FPV), αλλά και μεγαλύτερων drones κατηγορίας Ι, καθώς επίσης εδώ έχουμε αναπτύξει δύο πρωτότυπους φορητούς σταθμούς παραγωγής drones, οι οποίοι θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη», συνέχισε.

Drone που κατασκευάστηκε στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών

Ειδικότερα, για τους δύο πρωτότυπους φορητούς σταθμούς εξήγησε ότι «είναι κατασκευασμένοι για να ακολουθούν τις μεγάλες μονάδες μας, δηλαδή, να μπορούν να παράγουν FPV drones επί του πεδίου» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, «έχουμε ήδη αναπτύξει στο εργοστάσιο αυτό, τη δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones τον χρόνο. Και αυτό σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καινοτομίας, το ΚΕΤΑΚ, το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων και το ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας)».

Στρατιώτες κατασκευάζουν drones στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών

«Η Ελλάδα εδώ είναι μέσα στον 21ο αιώνα και μάλιστα με πολύ γρήγορα βήματα. Θα συνεχίσουμε αυτή τη μετάβαση, γιατί η χώρα μας είναι μια χώρα έναντι της οποίας υφίσταται απειλή. Και η ελπίδα για να μπορούμε διαχρονικά να αποτρέπουμε τις απειλές είναι να αναπτύξουμε τις δικές μας ελληνικές δυνατότητες. Ελληνικές δυνατότητες, ελληνικά μυαλά, ελληνικά χέρια, ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις» ξεκαθάρισε.

Drone που κατασκευάστηκε στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Δένδιας περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων ανάπτυξης και των προσομοιωτών επιχειρησιακής εξάσκησης του Εργοστασίου Παραγωγής Drones, όπου ενημερώθηκε από τον διοικητή της ΑΣΔΥΣ υποστράτηγο Αντώνιο Θεοδοσιάδη, για την αποστολή του 306 ΕΒΤ, καθώς και για τις τεχνολογικές έρευνες και τον τρόπο διασύνδεσής τους με τη Διεύθυνση Καινοτομίας, το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ) και το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Επισημαίνεται ότι το 306 ΕΒΤ μέχρι πριν λίγους μήνες είχε ως επιπλέον αποστολή τη συντήρηση drones πολιτικού τύπου. Με πρωτοβουλία του ΓΕΣ, το Τμήμα αυτό αναβαθμίστηκε και έγινε γραμμή ανάπτυξης, παραγωγής λογισμικού, drones, εξομοιωτών πτήσης drones, αλλά και συντήρησής τους.

Μετά την επίδοση αναμνηστικού προς τον Υπουργό, ο ίδιος ανέφερε: «Θα παρακαλέσω τον πρωθυπουργό της χώρας να έρθει να δει τι φτιάχνουμε εδώ. Νομίζω ότι θα αισθανθεί κι αυτός πολύ υπερήφανος για το τι έχει επιτευχθεί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χρονικό διάστημα μηνών από εσάς και τους συνεργάτες σας, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, επισημαίνεται ότι το 306 ΕΒΤ μέχρι πριν λίγους μήνες είχε, ως επιπλέον αποστολή, τη συντήρηση drones πολιτικού τύπου.

Στρατιώτης κατασκευάζει drone στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών

Με πρωτοβουλία του ΓΕΣ, το Τμήμα αυτό αναβαθμίστηκε και έγινε γραμμή ανάπτυξης, παραγωγής λογισμικού, drones, εξομοιωτών πτήσης drones, αλλά και συντήρησής τους.

Έχει τη δυνατότητα να παράγει τετρακόπτερα, καθώς και σταθερής πτέρυγας drones. Τα drones αυτά δύνανται να αναλάβουν αποστολή επιτήρησης και παρατήρησης, άφεσης φορτίου και «καμικάζι».

Επιπρόσθετα, όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, το ΓΕΣ διαθέτει δύο κινητές μονάδες στις οποίες πραγματοποιούνται όλες οι παραπάνω εργασίες πλησίον των πεδίων επιχειρήσεων.

Τέλος, το 306 ΕΒΤ έχει συμβάλει στην αναβάθμιση του Μ1117, το οποίο θα παρελάσει την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει εγκαταστήσει επί του οχήματος ηλεκτροοπτικό αισθητήρα και drone το οποίο συνεργάζεται με το όχημα στις αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης.

Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας με τη μονάδα του 306 ΕΒΤ

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

