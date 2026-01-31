Δύο δημοσιογράφοι με δεκαετίες πολιτικού ρεπορτάζ στην πλάτη τους, στην νέα επιτυχημένη εβδομαδιαία video εκπομπή τους στην HuffPost. Κάθε Σάββατο ασχολούνται με την αντιπολίτευση σε όλες τις πτέρυγές της. Την Αντιπολίτευση η οποία είναι ανίκανη να αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση, η οποία επίσης… αντιπολιτεύεται τον εαυτό της. Μιά ιστορία πολιτικής τρέλλας και όχι μόνο. Τα κόμματα και τα πρόσωπα στο «εδώλιο» του Huffpost. Και όποιος αντέξει.

Σε αυτό το δεκατοτρίτο επεισόδιο και το πέμπτο του 2026, σχολιάζουν την δημοσκοπική υποχώρηση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με αναφορές σε πρόσωπα και πράγματα, με συγκρίσεις από την ιστορική πορεία του και προβλέψεις για την περεταίρω συρρίκνωση του, μόλις εμφανιστούν επίσημα οι αναμενόμενοι πολιτικοί,σχηματισμοί Τσίπρα και Καρυστιανού. Γίνεται και σχολιασμούς για την πολιτική ταυτότητα της κυβερνητικής παράταξης/ΝΔ.

Advertisement

Advertisement