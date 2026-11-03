Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Μπαλατσούκας, υποστηρίζει την ανάγκη ενεργού συμμετοχής των νέων στην πολιτική για την αλλαγή του συστήματος.

Ο ίδιος τονίζει ότι η νέα γενιά στερείται οράματος, ενώ υπογραμμίζει πως η πολιτική οφείλει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της στους πολίτες.

Το κόμμα στοχεύει στην κατάρτιση ενός ρεαλιστικού και οραματικού προγράμματος που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας και της οικονομίας.

Μπαλατσούκας υπερασπίζεται την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι το εγχείρημα της παράταξης επικεντρώνεται στην εκπροσώπηση μιας Ελλάδας που αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον.

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Υποδεχθήκαμε στο στούντιο της HuffPost τον Γιώργο Μπαλατσούκα, αναπληρωτή Εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), και συζητήσαμε για τη γνωριμία του με τον Αλέξη Τσίπρα, την ενασχόληση του με την πολιτική, τις ανησυχίες της γενιάς μας καθώς και την αγάπη του για το μπουζούκι.

Πώς βρέθηκε ένας νέος δικηγόρος από τα Τρίκαλα στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα; Πώς έγινε η γνωριμία σας;

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Η γνωριμία με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνό μου από το γραφείο του προέδρου και μου ζήτησαν να κανονίσουμε ένα ραντεβού, εντελώς απροσδόκητα. Αρχικά δεν το πίστεψα και τους ζήτησα να μου στείλουν ένα email για να βεβαιωθώ ότι ήταν αλήθεια.

Όταν τελικά συναντηθήκαμε, είδα έναν πολύ ανοιχτό και φιλικό άνθρωπο, με εξαιρετικά υψηλή ενσυναίσθηση. Έναν άνθρωπο που πρώτα απ’ όλα ακούει και ενδιαφέρεται να δώσει λύσεις στα προβλήματα, αλλά κυρίως να καταλάβει την πραγματικότητα των καθημερινών ανθρώπων. Επειδή δεν είχα προηγούμενη κομματική συμμετοχή, εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Σκέφτηκα ότι υπάρχει ανάγκη να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι ο πρώτος που αναγνώρισε αυτή την ανάγκη ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.

Όταν έγινε η πρόταση, είπες αμέσως το «ναι»;

Το σκέφτηκα πάρα πολύ. Ως νέος δικηγόρος, είμαι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία χωρίς να προέρχεται από δικηγορική οικογένεια. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ζω και εργάζομαι στην Αθήνα, όπου έχω το δικηγορικό μου γραφείο.

Ωστόσο, κάποιες ευκαιρίες, όταν αντιλαμβάνεσαι τη σημασία τους, δύσκολα μπορείς να τις απορρίψεις. Σκέφτηκα ότι πρέπει να βγούμε μπροστά για τον αγώνα της γενιάς μας και κυρίως να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μέχρι σήμερα. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση που δύσκολα θα απέρριπτα.

Η γενιά μας δεν μπορεί να φανταστεί ένα μέλλον καλύτερο από το παρόν που βιώνει σήμερα Advertisement

Ποιο θεωρείς ότι είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά στην Ελλάδα;

Δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι κάποιο μεμονωμένο ζήτημα. Προφανώς όλα έχουν τεράστια σημασία. Νομίζω, όμως, ότι το βασικότερο είναι η έλλειψη οράματος. Το γεγονός, δηλαδή, ότι η γενιά μας δεν μπορεί να φανταστεί ένα μέλλον καλύτερο από το παρόν που βιώνει σήμερα.

Η έλλειψη κινητοποίησης γύρω από ένα μεγάλο, προοδευτικό όραμα είναι ίσως το σημαντικότερο ζήτημα. Η ανάγκη να πιστέψουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να συγκρουστούμε και να δείξουμε πίστη αλλά και πυγμή για κάτι καλύτερο.

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Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουμε τα κινήματα της νέας γενιάς και τη σύγχρονη Αριστερά να αναδύεται απέναντι στην Ακροδεξιά, τον αυταρχισμό και τις ανελεύθερες δημοκρατίες. Και στην Ελλάδα είναι πολύ αναγκαίο ένα τέτοιο όραμα προοδευτικής κινητοποίησης. Μεγάλο στοίχημα είναι να έρθουμε πιο κοντά στην πολιτική και να την εμπιστευτούμε ξανά.

Το μεγάλο ζήτημα δεν είναι ότι οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική. Είναι ότι η πολιτική έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στους πολίτες

Πολλοί νέοι άνθρωποι δηλώνουν απογοητευμένοι από την πολιτική, ενώ αρκετοί αισθάνονται ότι κανένα κόμμα δεν τους αντιπροσωπεύει. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η σχέση;

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Το μεγάλο ζήτημα δεν είναι ότι οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική. Είναι ότι η πολιτική έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στους πολίτες.

Όταν απαξιώνεται η συμμετοχή στα κοινά και κυριαρχούν πολιτικά «τζάκια» και άνθρωποι που ενδιαφέρονται μόνο για την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συμφερόντων, το «εμείς» δεν μπαίνει απλώς σε δεύτερη μοίρα, αλλά στην τελευταία. Όλα αυτά, μαζί με τη γενικευμένη παρακμή που βιώνουμε, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στο οποίο όλοι καλούμαστε να πάρουμε θέση.

Η συμμετοχή στην πολιτική σημαίνει ακριβώς αυτό: να πάρεις θέση, να βάλεις μπροστά τις αξίες, τις αρχές και τις προτάσεις σου και να διεκδικήσεις να γίνουν πλειοψηφικό ρεύμα.

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Η αντιμετώπιση των νέων, είτε στο εργασιακό περιβάλλον είτε στην πολιτική, δεν είναι πάντα καλή. Πολλές φορές, σε κάποια συντηρητικά μυαλά, ο νέος θεωρείται άγνωστος και άρα άχρηστος. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

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Οι νέοι στηρίζουν την κοινωνία, εργάζονται, κουράζονται και παλεύουν, ενώ έχουν κληρονομήσει προβλήματα που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι. Η μεγάλη πρόκληση από εδώ και πέρα είναι να βγει μπροστά η νέα γενιά, να δώσει το δικό της στίγμα και να πρωταγωνιστήσει στην εποχή που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές.

Η ΕΛ.Α.Σ. είναι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα. Πώς μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών;

Οι εκλογές, όπως και οι μεγάλες πολιτικές μάχες, κερδίζονται στην κοινωνία. Κερδίζονται όταν ακούς και αφουγκράζεσαι τις ανάγκες, τα προβλήματα και τα αιτήματα των πολιτών. Κυρίως, όταν φτιάχνεις ένα πολιτικό πρόγραμμα που είναι πρώτα απ’ όλα ρεαλιστικό, ώστε να απαντά στα προβλήματα της καθημερινότητας, στην οικονομία, στη διαφθορά, στο κόστος ζωής που έχει εκτοξευθεί και στην αγοραστική δύναμη, η οποία έχει φτάσει στα τάρταρα.

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Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να είναι και οραματικό. Να μπορεί να εμπνεύσει τους ανθρώπους να συμμετάσχουν και να δουν διαφορετικά τα πράγματα. Να καταλάβουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ότι υπάρχουν άνθρωποι καθαροί και έντιμοι, που ενδιαφέρονται όχι για το «εγώ», αλλά για το «εμείς».

Σε αυτή την ανάγκη ανταποκρίνεται η προσπάθεια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα. Θέλουμε να φτάσει σε κάθε χωριό, κάθε νησί και κάθε πόλη το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής, αλλά και της αλλαγής στην εφαρμοζόμενη πολιτική.

Η επιλογή είναι μεταξύ εντιμότητας και διαφθοράς

Τι θα απαντούσες σε κάποιον που έχει αμφιβολίες για το αν πρέπει να εμπιστευθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχοντας βιώσει και την περίοδο διακυβέρνησής του;

Σε ό,τι αφορά την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, θεωρώ ότι δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της. Το πρώτο είναι ότι υπήρξε η πιο έντιμη διακυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Το δεύτερο είναι ότι, στην πιο κρίσιμη στιγμή, κατάφερε, με τις τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και τη χρεοκοπία, στην οποία οδηγηθήκαμε εξαιτίας των τεράστιων ευθυνών ενός χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος.

Ο κάθε δύσπιστος πολίτης, εφόσον ακούσει τις προτάσεις και τις θέσεις μας και δει ποιοι είμαστε, τα βιογραφικά και την πορεία μας, θα μπορέσει να καταλάβει την ποιοτική διαφορά. Για εμάς, η επιλογή είναι μεταξύ εντιμότητας και διαφθοράς. Και πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποτελέσει ένα παράδειγμα εντιμότητας, ενσυναίσθησης και ενός ανθρώπου που ενδιαφέρεται περισσότερο για την κοινωνία παρά για την αναπαραγωγή ενός πολιτικού συστήματος που μας έχει φέρει στη σημερινή κατάσταση.

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις υποψηφίων της ΕΛ.Α.Σ. Έχετε καταλήξει σε κάποια ονόματα;

Θα συνεδριάσουν τα όργανά μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό που έχουμε ήδη κάνει, πέρα από το πρόγραμμα και τις θέσεις μας, είναι να δημιουργήσουμε την οργανωτική μας διάταξη σε όλη την Ελλάδα, με στελέχη σε κάθε νομό και κάθε περιφέρεια. Προφανώς, θα ακολουθήσουν αποφάσεις των οργάνων για την επιλογή των υποψηφίων κατά τόπους.

Αυτό που έχει σημασία και στο οποίο είμαστε απολύτως προσηλωμένοι είναι το μήνυμά μας: να δείξουμε ότι υπάρχει η Ελλάδα της εντιμότητας, της ελπίδας, η Ελλάδα που αγωνίζεται και θέλει να δει το μέλλον της να είναι καλύτερο. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε να εκπροσωπήσουμε.

Πέρα από τη δικηγορία και την πολιτική, στη ζωή σου σημαντική θέση έχει και η μουσική. Μάλιστα, αγαπάς ιδιαίτερα το ρεμπέτικο και παίζεις μπουζούκι.

Η μουσική είναι η μεγάλη μου αγάπη, και συγκεκριμένα το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι και το έντεχνο. Από τα μικρά μου χρόνια, η μουσική και το μπουζούκι ήταν ο πιο πιστός μου φίλος. Στην αυθεντικότητα του λαϊκού και του ελληνικού τραγουδιού έβρισκα πάντα έκφραση και μια γαλήνη που με ταξίδευε.

Έχεις κάποιον αγαπημένο καλλιτέχνη που θαυμάζεις;

Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που θαυμάζω. Φυσικά, λόγω της καταγωγής μου από τα Τρίκαλα, ξεχωρίζει ο Βασίλης Τσιτσάνης. Οι μεγάλοι μουσικοί που έχουν αφήσει μια τεράστια παρακαταθήκη νοήματος είναι πάντα οδοδείκτες που εκφράζουν μια αλήθεια χωρίς την οποία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Εκεί βρίσκεται και η μαγεία της μουσικής.