Με τις φράσεις «τιμή μου» και «επιτέλους» η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε στο instagram την επικύρωση από τη Γερουσία της τοποθέτησής της ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Σε νέες αναρτήσεις της, στις οποίες της εύχονται για τη θέση της ξεχωρίζει ένα στόρι ενδεδυμένο με τη μουσική του «Ζορμπά» και ελληνικές σημαίες.

Η επικύρωση της Γκίλφοϊλ έγινε το βράδυ της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου 2025, με ψήφους 51-47, σε μια μόνο ψηφοφορία που αφορούσε συνολικά 48 υποψηφίους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η διαδικασία επιταχύνθηκε χάρη στην απόφαση της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας να ενεργοποιήσει τη λεγόμενη «πυρηνική επιλογή», μειώνοντας τον χρόνο συζήτησης και επιτρέποντας την έγκριση μεγάλων ομάδων διορισμών.

Παρά το γεγονός ότι, βάσει αρχικού σχεδιασμού, η Γκίλφοϊλ θα έπρεπε ήδη να βρίσκεται στην Αθήνα, η πολιτική αντιπαράθεση στη Γερουσία καθυστέρησε τη διαδικασία.

Οι Δημοκρατικοί, εκφράζοντας την αντίδρασή τους στο «μεγάλο και όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ, αρνήθηκαν να στηρίξουν την έγκριση υποψηφίων, δημιουργώντας «ουρά» διορισμών.

Με την ψήφο της Πέμπτης, ο δρόμος άνοιξε ώστε η Γκίλφοϊλ να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στα μέσα Οκτωβρίου, μετά την υπογραφή του διορισμού της και την ορκωμοσία της.