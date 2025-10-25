Με ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρεται στην Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού.

Όπως επισημαίνει: «Υπάρχουν πολιτικές, τα αποτελέσματα των οποίων δεν αποτυπώνονται αποκλειστικά σε αριθμούς ή ποσοστά. Αποτυπώνονται στα πρόσωπα όσων κέρδισαν χρόνια ζωής, χάρη σε μια απλή εξέταση που έγινε εγκαίρως με πρόνοια της πολιτείας. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού που ξεκινήσαμε το 2022 και φέρει το όνομα της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά.

Μια πολιτική με ευρύ κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς σχεδόν 900.000 γυναίκες μεταξύ 45 και 74 ετών έλαβαν το σχετικό sms και έκαναν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία. Σε 53.601 από αυτές εντοπίστηκαν ευρήματα, επιτρέποντάς τους να ξεκινήσουν έγκαιρα τη θεραπεία. Με καλύτερη πρόγνωση απ’ ό,τι αν το ανακάλυπταν σε προχωρημένο στάδιο -και, κυρίως, με ελπίδα.

Για εκείνες, η πολιτική αυτή έχει σαφές προσωπικό πρόσημο. Όπως και για εμένα. Ως γιός και αδερφός γυναικών που διαγνώστηκαν με τη νόσο, γνωρίζω από πρώτο χέρι την αγωνία και τον φόβο.

Αλλά έχω δει, επίσης, τη δύναμη και την αποφασιστικότητα στα μάτια τους. Πρόκειται, άλλωστε, για καρκίνο ιάσιμο, αν εντοπιστεί την κατάλληλη στιγμή.

Για αυτό επιμένω στην αξία της πρόληψης. Συνήθεια που εμπεδώνεται σταδιακά και στη δική μας χώρα. Πρωτοστατούμε στην προσπάθεια αυτή, με τέσσερα εθνικά προγράμματα εξετάσεων για τις πιο σοβαρές και συχνές παθήσεις.

Προγράμματα που έχουν ήδη αξιοποιήσει πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες, εκ των οποίων 80.000 εντοπίστηκαν με ευρήματα και λαμβάνουν σήμερα την κατάλληλη φροντίδα.

Δεν πρόκειται απλά για ιατρική πράξη. Αλλά για πράξη ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας και, τελικά, απέναντι στην κοινωνία.

Η πολιτεία συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη ως καθολικό δικαίωμα, προωθώντας την ως στάση ζωής. Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού, ας κάνουμε, λοιπόν, το βήμα. Για εμάς και για όσους αγαπάμε».