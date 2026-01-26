Φωτογραφία αρχείου - Δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. (OFFNETWORK.GR/EUROKINISSI)

Το ύφος, αλλά και το περιεχόμενο στην ανάρτηση που κάνει η Μαρία Καρυστιανού, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της για τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, καθιστά σαφές ότι δεν σκοπεύει να εξαιρέσει τα εθνικά θέματα από την αντιπολιτευτική ρητορική της με στόχο την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κυρία Καρυστιανού θέτει εμμέσως ζήτημα μη-πραγματοποίησης της ήδη προγραμματισμένης επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Άγκυρα όπου πρόκειται να συναντήσει τον Ταγίπ Ερντογάν στις 117 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να κρίνουν οι πολίτες(;) την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης.

Ο τόνος στην ανάρτηση αυτή (βλ. παρακάτω) παραπέμπει σε πολιτική τοποθέτηση στα δεξιότερα του πολιτικού φάσματος, καθώς υπάρχει και μία προειδοποίηση περί «εθνικής προδοσίας».

Η ανάρτηση Καρυστιανού στο «Χ»

«κ. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα” Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών. Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία.»

Η συνάντηση άρα… pic.twitter.com/fe9Knuvq3a — Maria Karystianou (@mkaristianou) January 26, 2026