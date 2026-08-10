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Η ίδια προειδοποίησε με νομικές συνέπειες όσους διατυπώνουν προσβλητικούς ισχυρισμούς χωρίς να προσκομίζουν στοιχεία, απορρίπτοντας κάθε μορφή εκβιασμού.

Παράλληλα, κατήγγειλε εξωγενείς παρεμβάσεις στο κόμμα, υποστηρίζοντας ότι το «σύστημα» προσπαθεί να προσεγγίσει και να επηρεάσει τα στελέχη της.

Η ηγεσία της «Ελπίδας» υπεραμύνθηκε της οργανωτικής δομής του κόμματος, τονίζοντας πως στόχος είναι η πολιτική δράση και όχι η αναπαραγωγή παραδοσιακών ρόλων.

Τέλος, η Μαρία Καρυστιανού απέρριψε τα σενάρια περί διάλυσης του φορέα και ανακοίνωσε ότι το πλήρες πολιτικό πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

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Στην αντεπίθεση πέρασε η Μαρία Καρυστιανού μετά το κύμα αποχωρήσεων και τις βαριές καταγγελίες πρώην στελεχών της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», προειδοποιώντας ακόμη και με νομικές συνέπειες όσους, όπως υποστήριξε, διατυπώνουν προσβλητικούς ισχυρισμούς χωρίς να παρουσιάζουν στοιχεία.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο MEGA, η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» επιχείρησε να δώσει απαντήσεις για την εσωτερική κρίση που έχει ξεσπάσει στον νεοσύστατο πολιτικό φορέα, τις καταγγελίες περί προσωποπαγούς λειτουργίας αλλά και τις αποχωρήσεις στελεχών.

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«Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι του κατέβει», τόνισε, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν νομικές συνέπειες για όσους δεν εξηγήσουν και δεν τεκμηριώσουν τις καταγγελίες τους.

Όπως υποστήριξε, όσοι προχωρούν σε «άκρως προσβλητικές καταγγελίες» θα πρέπει να παρουσιάσουν επιχειρήματα και στοιχεία για όσα ισχυρίζονται.

«Τους πλησιάζει το σύστημα»

Η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε παράλληλα σε μια σοβαρή καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι άνθρωποι που εμφανίζονται κοντά στο κόμμα της στη συνέχεια δέχονται παρεμβάσεις.

Όπως ανέφερε, έχει πληροφορίες ότι ορισμένοι πλησιάζουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», φωτογραφίζονται με στελέχη της και δημοσιοποιούν το όνομά τους, αλλά λίγες ημέρες αργότερα «τους πλησιάζει το σύστημα».

Η ίδια διευκρίνισε ότι γίνεται αποδέκτης τέτοιων πληροφοριών, οι οποίες, όπως είπε, συμβαδίζουν με όσα παρατηρεί να συμβαίνουν γύρω από τον νέο πολιτικό φορέα.

Η απάντηση στον Κώστα Ντουντουλάκη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αποχώρηση του Κώστα Ντουντουλάκη, ο οποίος είχε εξαπολύσει βαρύτατες αιχμές κάνοντας λόγο για «απολυταρχικά προσωποπαγές διευθυντήριο Καρυστιανού – Γρατσία».

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Η Καρυστιανού απάντησε ότι τον άνθρωπο που είδε να προβαίνει στις συγκεκριμένες δηλώσεις δεν τον γνωρίζει ουσιαστικά και ότι, κατά την ίδια, δεν είχε εισφέρει κάτι στον πολιτικό φορέα.

Αμφισβήτησε έτσι την εικόνα ότι πρόκειται για αποχώρηση προσώπου με κεντρικό ρόλο στην «Ελπίδα», υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί η δημόσια συζήτηση να περιορίζεται απλώς στη δήλωση κάποιου ότι «αποχωρεί», χωρίς να εξετάζεται ποια ακριβώς ήταν η συμμετοχή και η προσφορά του.

«Δεν θα δεχθώ εκβιασμούς»

Ακόμη πιο κατηγορηματική εμφανίστηκε απέναντι στις πιέσεις που, όπως υποστήριξε, ασκούνται στο εσωτερικό του κόμματος.

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«Δεν θα δεχθώ εκβιασμούς», ήταν το μήνυμα που έστειλε.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στον Θανάση Αυγερινό, από τον οποίο ζήτησε να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για όσα έχει υποστηρίξει.

Σύμφωνα με την Καρυστιανού, ο Αυγερινός επέμενε στην εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής τακτικής, ενώ επισήμανε ότι είχε έρθει ο ίδιος στον πολιτικό φορέα και δεν είχε αναζητηθεί από την ηγεσία της «Ελπίδας».

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Η ίδια μίλησε μάλιστα για «παρακίνημα» στο εσωτερικό του κόμματος.

Και σε αυτό το σημείο έκανε μία από τις πλέον αιχμηρές αναφορές της συνέντευξης:

«Κάποιοι μπορεί να πίστεψαν ότι επειδή είμαστε γυναίκες μπορούν να μας διαχειριστούν, να μας αλλάξουν».

Η Μαρία Καρυστιανού απέρριψε επίσης την εικόνα διάλυσης που παρουσιάζεται για τον νέο πολιτικό φορέα.

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Υπενθύμισε ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» βρίσκεται μόλις τρεις μήνες στην πολιτική σκηνή και σχολίασε χαρακτηριστικά:

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«Τρεις μήνες είμαστε και μας έχουν κάνει την κηδεία ότι πεθάναμε».

Με τη φράση αυτή θέλησε να απαντήσει στα δημοσιεύματα και στις εκτιμήσεις περί βαθιάς κρίσης και αποσύνθεσης του κόμματος, μετά τις διαδοχικές αποχωρήσεις.

Γιατί δεν γίνονται εκλογές στις τοπικές οργανώσεις

Η Καρυστιανού απάντησε και σε ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που θέτουν όσοι αποχωρούν: την καταγγελία ότι στο εσωτερικό της «Ελπίδας» δεν λειτουργούν επαρκείς δημοκρατικές διαδικασίες.

Εξήγησε ότι αποφασίστηκε να μη γίνουν εκλογές στις μικρές τοπικές κοινότητες, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, δημιουργήθηκαν ίντριγκες από πρόσωπα που επιδίωκαν να αποκτήσουν θέσεις, όπως αυτή του προέδρου ή του συντονιστή.

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Η επιλογή της ηγεσίας, είπε, ήταν να απομακρυνθεί το κόμμα από αυτή τη λογική.

«Αποφασίσαμε να είμαστε όλοι στρατιώτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να εξηγήσει τη φιλοσοφία της οργανωτικής δομής.

Υποστήριξε μάλιστα ότι όπου οι κοινότητες λειτούργησαν με αυτόν τον τρόπο, όπως στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες, τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά.

Αντίθετα, αναφέρθηκε στην Κρήτη, όπου, σύμφωνα με την ίδια, υπήρξε άνθρωπος ο οποίος «αυτοχρίστηκε» σε ηγετικό ρόλο και επιχείρησε να ελέγξει τα πάντα, με τα γνωστά αποτελέσματα.

«Δεν υπάρχουν τίτλοι – Είμαστε στρατιώτες σε έναν σκοπό»

Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» επέμεινε ότι το νέο κόμμα δεν θέλει να αναπαράγει τις γνωστές δομές των παραδοσιακών πολιτικών μηχανισμών.

Όπως είπε, δεν υπάρχουν τίτλοι και δεν μοιράζονται ρόλοι.

«Είμαστε στρατιώτες σε έναν σκοπό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος του κινήματος δεν είναι απλώς να διαμαρτύρεται.

Το μήνυμα που θέλησε να στείλει ήταν ότι η «Ελπίδα» δημιουργήθηκε για να περάσει από τη διαμαρτυρία στην πολιτική πράξη: «Δεν ήρθαμε για να διαμαρτυρόμαστε, αλλά για να πράξουμε».

Στη ΔΕΘ η πλήρης παρουσίαση του προγράμματος

Τέλος, η Μαρία Καρυστιανού έδωσε και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα του κόμματός της.

Όπως ανακοίνωσε, έως το τέλος Αυγούστου θα έχει πάρει την τελική του μορφή το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ενώ η αναλυτική παρουσίασή του θα πραγματοποιηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η σημερινή παρέμβασή της αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη συνολική απάντηση της ηγεσίας της «Ελπίδας» μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις και τις καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος.

Και η Καρυστιανού επέλεξε να σηκώσει τους τόνους: αμφισβήτησε τον πραγματικό ρόλο ορισμένων από όσους εμφανίζονται ως αποχωρήσαντες, μίλησε για προσπάθειες παρέμβασης και «διαχείρισης» της ηγεσίας, απέρριψε τις κατηγορίες περί έλλειψης δημοκρατίας και, κυρίως, προειδοποίησε ότι όσοι διατυπώνουν βαριές και προσβλητικές καταγγελίες θα κληθούν να τις αποδείξουν – διαφορετικά, όπως είπε, θα υπάρξουν νομικές συνέπειες.