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Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μαρκόπουλου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος άσκησε δριμεία κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την εσωτερική του κατάσταση, χαρακτηρίζοντας την παράταξη ως ένα κόμμα που έχει απολέσει τις αξίες του.

Ο Δημήτρης Μάντζος απάντησε στις επικρίσεις υπενθυμίζοντας τη μετακίνηση πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ προς το κυβερνών κόμμα, υπερασπιζόμενος τη στάση της παράταξής του.

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Η επιλογή του Απόστολου Πάνα να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα – με τα σενάρια και την έντονη φημολογία να επιμένουν πως οδεύει στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα – σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το βήμα της Βουλής «τάραξε τα νερά» της Ολομέλειας. Με φόντο τις «βολές» που εξαπέλυσε ο Απόστολος Πάνας κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, οι Δημήτρης Μαρκόπουλος και Δημήτρης Μάντζος έπιασαν το νήμα από εκεί ακριβώς και συγκρούστηκαν με ένταση και ανταλλαγή «καρφιών».

«Είδαμε την παραίτηση σε απευθείας μετάδοση, έτσι εξελίσσεται και η ιστορία της κατάρρευσης του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν λύσει τα δικά τους προβλήματα και θέλουν να αναλάβουν την τύχη της χώρας. Ελληνικέ λαέ δες τους» σχολίασε με δηκτικό τρόπο ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

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Ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ευχόμενος με αιχμηρό τρόπο «να μην αποδειχθεί όλο αυτό μέρος ενός σχεδίου» εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη και την απόφαση του μέχρι σήμερα συναδέλφου του στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ.

Μαρκόπουλος: «Είστε ένα κόμμα το οποίο πλέον δεν έχει αξίες»

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ωστόσο, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην αξιωματική αντιπολίτευση. «Σήμερα βλέπουμε το πράσινο καφενείο» είπε ο υφυπουργός Οικονομικών και συνέχισε λέγοντας πως «καφενείο είναι αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε πριν από λίγο, σε απευθείας μετάδοση. Βουλευτής έκανε το ιερό βήμα της Βουλής, σαν γραφείο που έδωσε συνέντευξη Τύπου για να παραδώσει την έδρα. Υπήρχαν τα πράσινα καφενεία, υπήρχαν τα μπλε, τώρα υπάρχουν και τα κόκκινα καφενεία, γιατί τους έχετε ενσωματώσει όλους, γιατί είστε ένα κόμμα το οποίο πλέον δεν έχει αξίες, είστε ένα κόμμα το οποίο έχει ενσωματώσει όλους εκείνους που σας έβριζαν».

Σύμφωνα μάλιστα με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο το ΠΑΣΟΚ έχει μετατραπεί – όπως είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Οικονομικών – σε «κόκκινο συριζαϊκό καφενείο. «Ετοιμάζεστε να πάρετε την κυρία Τζάκρη, με δεδομένη την ποιότητα λόγου που έχει. Δεν είναι καφενειακός ο λόγος ούτε της Κασιμάτη; Η κυρία Θρασκιά, ο κύριος Παππάς, ο κύριος Αποστολάκης… Τελικά σας κάνουν ή δεν σας κάνουν κόκκινο συριζαϊκό καφενείο; Μου ήρθε, καθώς σας άκουγα, ο τίτλος ενός βιβλίου της Διδούς Σωτηρίου. Κατεδαφιζόσαστε, κατεδαφιζόσαστε!», σχολίασε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος πρόσθεσε πως το ΠΑΣΟΚ «χρειάζεται πολιτική ψυχανάλυση» σχολιάζοντας πως ο Απόστολος Πάνας, ο «υπαρχηγός του κυρίου Δούκα», όπως είπε, «ξεγύμνωσε την πολιτική του κόμματος από το βήμα της Βουλής».

Αντεπίθεση Μάντζου με Λοβέρδο και Πιερρακάκη

Ο Δημήτρης Μάντζος κάλεσε αρχικά τον υφυπουργό Οικονομικών να αφήσει τις ειρωνείες και απάντησε στον «γαλάζιο» Δημήτρη Μαρκόπουλο πως ο Ανδρέας Λοβέρδος «ήταν πάντοτε ΠΑΣΟΚ και σας κατήγγειλε ότι είσαστε μια κυβέρνηση των καρτέλ και τώρα είναι μαζί σας υποψήφιος στα ίδια ψηφοδέλτια». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Πιερρακάκη, επισημαίνοντας πως «όταν η χώρα πτώχευε από την κυβέρνηση Καραμανλή, ήταν στο ΠΑΣΟΚ και χειροκροτούσε όταν άκουγε τον Γιώργο Παπανδρέου να λέει ότι “πράγματι λεφτά υπάρχουν, αν τα βρεις εκεί που υπάρχουν και χτυπήσεις τη διαφθορά και το πελατειακό κράτος”».