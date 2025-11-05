«Φανταστική» χαρακτηρίζει τη συνάντησή της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συζήτηση που είχε με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης (05/11).

Όπως γράφει χαρακτηριστικά η κα Γκιλφόιλ, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι επικεντρωμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων, «χτίζοντας συμμαχίες και ενδυναμώνοντας την ασφάλειά μας, διευρύνοντας τις ευκαιρίες και προωθώντας την ευημερία».

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ προσθέτει πως η Ελλάδα ηγείται με κουράγιο και είναι ένας ζωτικός εταίρος στην προσπάθεια αυτά, καταλήγοντας: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας».

I had a fantastic first meeting with @PrimeMinisterGR Kyriakos Mitsotakis today. Under @POTUS's leadership, America is focused on results – building alliances that strengthen our security, expand opportunity, and promote prosperity. Greece is a country that leads with courage… pic.twitter.com/olig87pgkK November 5, 2025

Νωρίτερα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που ανέλαβε χθες επίσημα τα καθήκοντά της ως νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, σηματοδοτώντας την έναρξη της διπλωματικής της θητείας, έγινε δεκτή στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.