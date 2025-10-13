«Είναι η άποψη των εκπροσώπων της πολιτικής κουζίνας, της λογικής της καμαρίλας» ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με τον αν η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αλλαγή αρμοδιοτήτων στη λειτουργία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ήταν η «απάντηση» του Κυριάκου Μητσοτάκη στη στάση που κράτησε ο Νίκος Δένδιας απέναντι στην υπόθεση Ρούτσι.

«Δεν υπάρχουν δράκοι στο παραμύθι που κάποιοι θέλουν να χτίσουν», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης ενώ χαρακτήρισε «ανοησίες ότι θα κατέβει ο Στρατός», μία εκτίμηση που εκφράστηκε από ορισμένους μετά την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Η αντιπολίτευση δεν έχει καταλάβει τι ζητάει ο κόσμος»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι η νομοθετική ρύθμιση που έρχεται για το θέμα του Μνημείου θα είναι αποτέλεσμα συνεννόησης όλων των συναρμόδιων υπουργείων και κάλεσε τους εκπροσώπους του Τύπου να περιμένουν τη σχετική τροπολογία.

«Το Μνημείο είναι εκεί για να μας θυμίζει ότι κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα, για να είμαστε εμείς εδώ και να είμαστε ελεύθεροι», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης ενώ επανέλαβε τις διευκρινίσεις ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αναλάβει την αρμοδιότητα της ανάδειξης, φροντίδας και καθαρισμού του Μνημείου ενώ το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη -και ειδικότερα η ΕΛ.ΑΣ.- το έργο της επιβολής της τάξης σε περίπτωση που κάποιοι επιχειρήσουν να παρεκτραπούν. Παράλληλα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι είναι στο απέναντι άκρο από την κοινωνία. «Έχουμε αποφασίσει -και αργήσαμε, θα πω με αυτοκριτική για τον δικό μας πολιτικό χώρο- να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων, τις υγιείς επιδιώξεις των πολιτών. Η αντιπολίτευση δεν έχει καταλάβει τι ζητάει ο κόσμος».