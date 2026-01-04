Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Μεγάρου Μαξίμου ξέσπασε για το θέμα της Βενεζουέλας, μετά την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα.

Στην ανακοίνωση του Δημήτρη Μάντζου και στην κριτική που ασκεί η Χαριλάου Τρικούπη στην αναφορά του πρωθυπουργού ότι «δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι στην ανακοίνωση του «δεν βρήκε να πει μία λέξη για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδούρο».

Ακολούθησε νέα ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικούπη, αυτή τη φορά από το Γραφείο Τύπου του κόμματος, κατηγορώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για γκεμπελισμό και για το ότι επιχειρεί «να μαζέψει τις αρνητικές εντυπώσεις από την επικίνδυνη επιλογή του Πρωθυπουργού να μην κάνει καμία αναφορά στη δήλωση του στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου».

«Η επιπόλαιη στάση όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα είναι όχι μόνο πρόχειρη αλλά και εθνικά επικίνδυνη»

Πριν από λίγα λεπτά επανήλθαν από την κυβέρνηση και αρμόδιες πηγές σημειώνουν:

«Η επιπόλαιη στάση όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και κάνοντας εντελώς άσχετες αναλογίες είναι όχι μόνο πρόχειρη αλλά και εθνικά επικίνδυνη.

Από την πρώτη στιγμή της κρίσης που ανέκυψε στη Βενεζουέλα, η Ελληνική Κυβέρνηση τήρησε σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και με τις επιτόπιες διπλωματικές μας αρχές.

Παράλληλα, υπήρξε προετοιμασία στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για την περίπτωση που θα απαιτείτο συνδρομή στους Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα.

Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας το ζήτημα του δικτατορικού καθεστώτος Μαδούρο και συντασσόμενος με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, ανέδειξε τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται, αναφέροντας ότι αυτά θα αξιολογηθούν στον κατάλληλο χρόνο. Σε μία εξαιρετικά περίπλοκη και επείγουσα συνθήκη, ο Πρωθυπουργός προέταξε την ήπια μετάβαση σε καθεστώς δημοκρατικής νομιμοποίησης, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως αύριο για το ζήτημα. Η επιπόλαιη στάση όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και κάνοντας εντελώς άσχετες αναλογίες είναι όχι μόνο πρόχειρη αλλά και εθνικά επικίνδυνη.»