3,5 ώρες διήρκησε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και κυβερνητικών στελεχών με 25 εκπροσώπους από 14 μπλόκα της χώρας και όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Advertisement

Advertisement

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

Advertisement

7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο

Advertisement

10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

Advertisement

13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία

15) Εργάτες γης

Advertisement

16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού

Advertisement

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμεταλλευτης αγροτικης γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

Advertisement

20) Ευλογιά

Από την κυβέρνηση σημειώνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει το επόμενο διάστημα ειδική σύσκεψη για τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ευλογιάς και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν ζώα.

Παράλληλα διευκρινίζουν ότι η σημερινή συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.