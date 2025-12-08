Σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης: Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε πως ο Αλέξης Τσίπρας με την εκδήλωση στο Παλλάς «έκανε τον επικήδειο του ΣΥΡΙΖΑ», πως δεν έχει «καμία αξιοπιστία», πως «θα διαλύσει περαιτέρω τον χώρο της Κεντροαριστεράς», ενώ χαρακτήρισε το πρώην κόμμα του «σε πανικό» και «υπό διάλυση».

«Στον ΣΥΡΙΖΑ τελούν σε κατάσταση πανικού λόγω του ότι διαλύονται και όλα τους φταίνε. Είναι δυνατόν για ένα πρωτοσέλιδο να διώξεις τον διευθυντή; Αυτό είναι τρελό. Είναι απαράδεκτο. Αυτό δεν γίνεται σε κανένα καθεστώς όσο αντιδημοκρατικό και να είναι ένα κόμμα. Εδώ (η εφημερίδα) έκανε μια εκτίμηση, μπορείς να διαφωνήσεις. Τελούν υπό πανικό. Είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό; Δεν έχει ποσοστά, δεν έχει τίποτα, δεν έχει απήχηση στην κοινωνία πλέον. Αυτό το βλέπουν» είπε, σχολιάζοντας το κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της «Αυγής» και την απόλυση του διευθυντή της εφημερίδας.

Ερωτώμενος για το εάν μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να ενώσει τον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο κ. Λαφαζάνης εκτίμησε πως: «Όχι, γιατί φέρει το βάρος ενός τρίτου μνημονίου και μιας πολιτικής που κατέστρεψε τη χώρα. Αν ξεχνάει ο κόσμος, υπάρχουν κάποιοι που θα θυμίζουν το παρελθόν και δεν είναι παρελθόν αυτό, ζουν τώρα το δράμα οι αγρότες, αυτών που ψήφισε και αποφάσισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τίναξε στον αέρα τον αγροτικό κόσμο».

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε πως «θα διαλύσει περαιτέρω τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Μίλησε τώρα και διαλύθηκε το σύμπαν γύρω του, τσακώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ, τσακώνονται στη Νέα Αριστερά, έχει βολές από το ΠΑΣΟΚ. Πού θα σταθεί;».

Για το εάν τον πείραξαν αυτά που γράφει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο, για τον ίδιο, απάντησε πως «όχι, τι να με πειράξει; Ότι και να λέει ο Τσίπρας, αρνητικό, είναι τιμητικό για μένα. Είπε πως είμαι εκτός πραγματικότητας. Εγώ τι υποστήριζα; Κατάργηση των μνημονίων. Εγώ το έλεγα μόνο αυτό; Ο τρελός του χωριού; Όλοι μαζί το λέγαμε. Και ο Τσίπρας έλεγε θα το καταργήσω με έναν νόμο και ένα άρθρο».

Για το ταξίδι στη Μόσχα, ανέφερε πως «ο Πούτιν, σε συνέντευξη με τον Τσίπρα, είπε πως ‘εγώ μπορώ να βοηθήσω δίνοντας μια προκαταβολή στο θέμα του αγωγού που υπογράψαμε μια συμφωνία για να κατασκευάσουμε. Από τα μελλοντικά κέρδη που θα έχει η συμμετοχή σας, 50-50 στον αγωγό’. Αυτά θα ήταν 5 δισ. Εγώ δεν ξέρω αν ζητήσαμε τίποτα από τη Μόσχα για νόμισμα». Ερωτηθείς αν θα υπήρχε περίπτωση να ξανασυναντηθεί ο ίδιος με τον κ. Τσίπρα, είπε «μόνο που θα σταθώ δίπλα στον Τσίπρα, θα πάθει συγκοπή. Γιατί ξέρει ότι είναι ένοχος. Εγώ είμαι ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ. Εξαπάτησε όλον τον ελληνικό λαό, έκανε συμμαχία με όλους αυτούς που σήμερα επικρίνει».