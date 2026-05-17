Τον “οδικό χάρτη” της Νέας Δημοκρατίας με τις βασικές προτεραιότητες για τη νέα τετραετία παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του με την οποία έκλεισε το 16ο Συνέδριο του κόμματος ενώ απηύθυνε κάλεσμα για δράση ξεκαθαρίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι η νίκη της ΝΔ αποτελεί εθνική ανάγκη. Παράλληλα τόνισε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, μία φράση που πολλοί τη συνδέουν με τις περιπτώσεις του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά.

Με ένα ευχαριστώ προς τους εκατοντάδες εθελοντές του κόμματος που εργάστηκαν για το 16ο Συνεδριο ξεκίνησε την ομιλία του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ ενώ τόνισε ότι 234 ομιλητές προσέφεραν στον εσωκομματικό διάλογο.

Advertisement

Advertisement

“Δύο ημέρες περιέγραψα τις κατεθύνσεις για μία τρίτη θητεία, για την Ελλάδα του 2030. Μία Ελλάδα με ισχυρή άμυνα και διπλωματία, μία Ελλάδα που θα έχει εκσυγχρονιστεί”, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

“Διαπίστωσα την αποφασιστικότητα για όσα πρέπει να γίνουν, διαπίστωσα μία ανησυχία για την τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο”, συνέχισε ενω αναφέρθηκε στα όσα έγιναν στο συνέδριο όπως τις συζητήσεις για την αναβάθμιση της χώρας σε ένα σύγχρονο κράτος, για τη δημιουργία έργων υποδομής, για την ενέργεια, για την ανάγκη της σιγουριάς σε έναν αβέβαιο πλανήτη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στις μεγάλες προκλήσεις όπως το δημογραφικό αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη ενώ διευκρίνισε ότι πολλές από τις προτάσεις που κατατέθηκαν θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα της ΝΔ .

Όπως είπε, κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία η μέριμνα για τους ηλικιωμένους, η στήριξη στις εργαζόμενες μητέρες.

“Όταν νικά η ΝΔ νικά και η Ελλάδα”

“Θέλαμε με το Συνέδριο να συνθέσουμε απόψεις. Δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μαζευόμαστε σε “πλατείες” και “εξώστες”. Είμαστε ένας ανοιχτός οργανισμός” ανέφερε και συνέχισε: “Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες του κόμματος. Όταν η ΝΔ ενώνεται μπορεί να ενώνεται και η Ελλάδα. Όταν νικά η ΝΔ νικά και η Ελλάδα. Η δική μας συσπείρωση είναι μία επιλογή από την καρδιά.”

“Χρέος να τονίζουμε τη μείωση του δημοσίου χρέους. Είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή η μείωση του.”

“Ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027”, δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός, μίλησε για τις αυξήσεις εισοδημάτων αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούν να τάζουν στους πολίτες λύσεις που δεν υπάρχουν και υποστήριξε ότι η μόνη λύση είναι η μείωση των φόρων και η αύξηση των εισοδημάτων.

Advertisement

“Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και έχουμε δουλειά μπροστά μας”, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι είναι άλλο το κόμμα και άλλο η κυβέρνηση κάνοντας αναφορά στη δουλειά που πρέπει να γίνει για την υλοποίηση έργων και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

“Η παράταξη δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας. Οι δυνατότητες της οικονομίας δεν είναι απεριόριστες”, τόνισε και μίλησε για τη μείωση των φορων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Οι τρεις προτεραιότητες για την νέα τετραετία

“Πάμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Να κερδίσουμε τρίτη τετραετία. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών”, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε για τις τρεις προτεραιότητες που έχει για την επόμενη τετραετία.

Advertisement

Συγκεκριμένα έθεσε ως στόχο την ευημερία, με συνέχεια της οικονομικής ανάπτυξης, την ασφάλεια της Ελλάδας με ενίσχυση του εξοπλιστικού προγράμμματος και ως τρίτη προτεραιότητα έθσε τη θεσμική αναγέννηση του Κράτους μέσα από την Συνταγματική Αναθεώρηση. “Ο δρόμος των μεγάλων αλλαγών πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε εκρεμμότητες από το παρελθόν και παθογένειες που πρέπει να διορθωθουν. Και μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει αυτό.”

“Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος”

Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος, σημείωσε ο πρωθυπουργός και κάνοντας αναφορά σε συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά που αποτελούν και αιτήματα των πολιτών, και συγκειριμένα τις σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια, συνέχεια , ξεκαθάρισε ότι δεν θα μιλήσει καθόλου για την αντιπολίτευση και θα μείνει μακριά από το κλίμα τοξικότητας. Επισήμανε όμως ότι ενώ στη Νέα Δημοκρατία εργάζονται για το μέλλον, κάποιοι θέλουν να επιστρέψει η Ελλάδα στο παρελθόν.

“Είμαστε η παράταξη των πολλών”, σημείωσε και εξήγησε ότι “αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα”. “Η σημαία της νίκης θα έχει και πάλι το γαλάζιο χρώμα που ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες”.

Advertisement

“Δεν είναι κομματικός αυτοσκοπός η νίκη της ΝΔ αλλά είναι εθνική ανάγκη. Δεν θα βιώσει η πατρίδα μας καταστάσεις ακυβερνησίας ή πειραματισμών.”

“Τον Ιούλιο του 2027 η χώρα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ. Ποιος αν όχι εμείς μπορεί να αναλάβει αυτή την ευθύνη; Οι πολίτες οφείλουν να ζυγίσουν, να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν”, τόνισε ενώ επανέλαβε το ερώτημα ποιος θα διαχειριστεί μία ενδεχόμενη έκτακτη κατάσταση, επαναλαμβάνοντας την αναφορά του στο παράδειγμα που είχε θέσει στην κεντρική του ομιλία με το χτύπημα του τριψήφιου τηλεφώνου.

“Και τώρα δράση. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030”, ήταν η φράση με την οποία έκλεισε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρίχνοντας ταυτόχρονα και την αυλαία του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Advertisement

Αμέσως μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.

Advertisement