Την ανάγκη της ενότητας και της συσπείρωσης αναμένεται να τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του -περίπου στις 12 το μεσημέρι- με την οποία θα πέσει η αυλαία του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος θα θέσει σε προεκλογική συνθήκη τον μηχανισμό της παράταξης με στόχο την τρίτη τετραετία στην κυβέρνηση ενώ αναμένεται να επαναλάβει τα διλήμματα που θέτει ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης, με βασικότερο όλων τη συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας της χώρας ή την αβεβαιότητα, καθώς αυτό που έχει τονίσει για την αντιπολίτευση είναι η απουσία ρεαλιστικών προτάσεων για το μέλλον της χώρας.

Τα «καρφιά» Δένδια

Η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά και την ομιλία του Νίκου Δένδια ο οποίος κράτησε σαφείς αποστάσεις από κάποιες επιλογές της κυβερνητικής πολιτικής κάνοντας λόγο για «περίκλειστες Καγκελαρίες τεχνοκρατών», για «κυβερνητικό ιδρυματισμό», αναφέρθηκε στους βουλευτές της παράταξης λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «με την ψήφο τους είμαστε Υπουργοί» ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του για την πορεία των δημοσκοπήσεων και την απώλεια εκλογικών δυνάμεων. Παράλληλα όμως τόνισε ότι «ουδείς περισσεύει» στην πορεία προς τις εκλογές.

Αυτή η διαφοροποίηση του Υπουργού Άμυνας ήταν και το πιο ενδιαφέρον σημείο της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου ενώ ήταν και το θέμα συζήτησης στα διάφορα πηγαδάκια.

Οι κορυφαίοι του κόμματος καλούν σε συστράτευση

Πριν αλλά και μετά την ομιλία του Νίκου Δένδια, κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μέσω των τοποθετήσεων τους ανέδειξαν την ανάγκη συσπείρωσης της παράταξης.

Οι Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Παύλος Μαρινάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος και άλλα στελέχη μίλησαν για την κρισιμότητα της εκλογικής αναμέτρησης και κοινό σημείο στις ομιλίες τους ήταν η συστράτευση. «Πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη» εξέφρασε την εκτίμηση ο Άδωνις Γεωργιάδης, «δεν περισσεύει κανείς» τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις επέκρινε ο Κυριάκος Πιερρακάκης ενώ ο Τάκης Θεοδωρικάκος εξέφρασε τη θέση ότι από αυτή την εκλογική μάχη «δεν έχει το δικαίωμα να λείψει κανείς. Και αυτό, για να είμαι σαφής, αφορά τους πάντες και ιδιαίτερα ανθρώπους και προσωπικότητες που έχουν ιστορική σχέση με αυτή τη μεγάλη λαϊκή παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι τους», εξηγώντας ότι «τα πολιτικά διαζύγια δεν πήγαν ποτέ καλά σε αυτή την παράταξη».

Κάποια στελέχη προτείνουν λοιπόν -ορισμένα άμεσα και άλλα έμμεσα- τη γεφύρωση των διαφορών με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Υπό τις παρούσες συνθήκες όμως ένα τέτοιο σενάριο δε φαίνεται να μπορεί να προχωρήσει. Ειδικά για την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά υπάρχει έντονη φημολογία για ανάληψη πρωτοβουλιών το αμέσως επόμενο διάστημα, κάτι που μένει να αποδειχθεί αν ισχύει.