Μετά τον Θάνο Πλεύρη και ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασαε την αντίθεσή του για το rave party που έγινε έξω από εκκλησία στο Γαλάτσι, με τον Δήμαρχο Αθηνών, Χάρη Δούκα να απαντά.

«Το πάρτι αυτό μπροστά στην εκκλησία το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο rave party μπροστά σε εκκλησία, μην τα ισοπεδώσουμε όλα», τόνισε εμφατικά ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Όταν ήμουν στην Αμερική, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα όπου για πρώτη φορά στις ΗΠΑ δίνει αργία 2 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Αυτό θεωρήθηκε πολύ μεγάλο θέμα, γιατί για πολλά χρόνια δεν γιόρταζαν τα Χριστούγεννα, δεν έλεγαν Merry Christmas. Για να μην στενοχωρηθούν οι Μουσουλμάνοι και οι Ινδουιστές έλεγαν Καλές Γιορτές. Ήρθε ο Τραμπ και είπε “παιδιά είμαστε Χριστιανοί, Καλά Χριστούγεννα και αργία», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε: «Είναι ωραίο που επανέρχονται τα Χριστούγεννα. Ναι είμαστε Χριστιανοί, ναι για πολλά χρόνια τα είχαμε ξεχάσει αυτά και τα είχαμε ξεφτιλίσει. Είμαστε Χριστιανοί, τιμή μας και καμάρι μας. Επειδή είμαστε Χριστιανοί, rave party μπροστά στην εκκλησία δεν μπορεί να γίνει».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων διαφώνησε με τα παραπάνω, υποστηρίζοντας πως «αν κάποιος ακούει rave μουσική στο προαύλιο της εκκλησίας, δεν είναι Χριστιανός;»

«Αν τσικνίζει κάποιος και ακούει λαϊκά άσματα και η τσίκνα πλημμυρίζει πάρα πολλές φορές την εκκλησία, αυτό είναι εντάξει; Άρα ανάλογα με το είδος της μουσικής είσαι Χριστιανός ή όχι;» συνέχισε ο κ. Δούκας, με τον υπουργό να επανέρχεται:

«Όχι όχι. Rave party μπορεί να κάνει όπου θέλει και να ακούει όποια μουσική θέλει. Όχι πάνω στην εκκλησία όμως. Η εκκλησία είναι ιερός χώρος».

Πλεύρης: Χορωδία λέσχης φιλίας ακύρωσε κάλαντα μετά τη διαφωνία μου με τον Δούκα, ελπίζω να μη μου απαγορεύσει την παρουσία στους χώρους του δήμου

Στην καταγγελία ότι ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προκάλεσε την ακύρωση της επίσκεψης της χορωδίας της Λέσχης Φίλων Αμπελοκήπων στο Υπουργείο Μετανάστευσης για να πει τα κάλαντα «λόγω της χθεσινής διαφωνίας (σσ. για το rave πάρτι έξω από εκκλησία στη Λαμπρινή) προχώρησε ο Θάνος Πλεύρης.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι λόγω της χθεσινής μου διαφωνίας με τον κ. @h_doukas η διοίκηση της Λέσχης Φιλίας ακυρώνει. Κάποιος μίλησε για σκοταδισμό» έγραψε σε ανάρτησή του ο κ. Πλεύρης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης στη συνέχεια πήγε μόνος του στην λέσχη φιλίας για να δώσει δώρα στα μέλητης αναρτώντας και το σχετικό βίντεο στο Χ. Σχολίασε, μάλιστα, δηκτικά «ευελπιστώ το επόμενο βήμα να μην είναι η απαγόρευση μου στους χώρους του δήμου,επειδή διαφωνώ με το δήμαρχο».

Από τη στιγμή που ο δήμος Αθηναίων απαγόρευσε στη χορωδία της λέσχης Φιλίας Αμπελοκήπων να έλθει να μου πει τα κάλαντα,επισκέφτηκα εγώ τα μέλη της για να τους δώσω τα δώρα.Ευελπιστώ το επόμενο βήμα να μην είναι η απαγόρευση μου στους χώρους του δήμου,επειδή διαφωνώ με το δήμαρχο. pic.twitter.com/MWMbAjMvoQ
December 22, 2025