Η χθεσινή συνέντευξη τύπου στα πλαίσια της ΔΕΘ, ήταν η πιο απογοητευτική που έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός προσπαθούσε μέσα από τις απαντήσεις του, τις όποιες απαντήσεις έδινε, να αποδείξει προς τα έξω, κυρίως στο γαλάζιο οπαδικό κοινό του ή να αποδείξει στον εαυτό του, ότι τα πράγματα για τον ίδιον, την κυβέρνηση και το κόμμα του, δεν είναι τόσο άσχημα όσο τον δείχνουν τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα για μία ακόμη φορά, αλλά και η εμφανής οργή των πολιτών για πολλά ζητήματα της καθημερινότητας.

Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι προσπαθούσε να δομήσει όποιες ερωτήσεις τον βόλευαν, στο αφήγημα που είχε παρουσιάσει το προηγούμενο βράδυ στα εγκαίνια της ΔΕΘ, με τις επιλεκτικές φοροελαφρύνσεις και τις επιλεκτικές παροχές. Πάντως, στο μόνο που θα συμφωνήσω με τα όσα εξήγγειλε, ήταν το αφορολόγητο για τους νέους μέχρι 25 και μέχρι 30 ετών. Γενναίο μέτρο, με την προϋπόθεση, όμως, ότι μέχρι τα 25 θα έχουν βρει δουλειά. Για να μην πω και μέχρι τα 30, αφού εξακολουθούν να ψάχνονται για εργασία, από την ώρα που τελειώνουν είτε το λύκειο είτε το πανεπιστήμιο. Προφανώς ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρει την έρευνα του ΕΚΠΑ που είχε γίνει πριν αρκετά χρόνια και που έλεγε ότι «ο κάθε νέος που τελειώνει Πανεπιστήμιο περνάει από επτά διαφορετικές δουλειές μέχρι να καταλήξει σε αυτό που σπούδασε». Θα ήταν χρήσιμο επίσης να ακούσει και τους δίτεκνους ή τρίτεκνους, εάν το ψίχουλο της φοροελάφρυνσης που τους έδωσε, αρκεί για να τα βγάλουν πέρα με σχολεία, φροντιστήρια, πανεπιστήμια, ενοίκια, φαγητό, μετακινήσεις…

Ο πρωθυπουργός είχε σε πολλές των περιπτώσεων, την εικόνα της ασάφειας στις απαντήσεις του ή στείρες ή κενού περιεχομένου. Για να μη ξεχάσω και την εξέδρας όπου έστειλε επανειλημμένα την μπάλα.

Βέβαια, από αυτήν την κακή εμφάνιση του, κρατάω τα τρία πιο σημαδιακά:

Τουλάχιστον δύο φορές αναφέρθηκε στον κυρίαρχο λαό ο οποίος θα αποφασίσει στις εκλογές αν η Νέα Δημοκρατία, με τον ισχύοντα νόμο (και σε αυτό επέμεινε), θα βγάλει αυτοδυναμία ή αν θα ζητηθεί συγκυβέρνηση με άλλο κόμμα. Αυτό καταδεικνύει ότι ο ίδιος το έχει καταλάβει πλέον, ότι το πουλάκι της αυτοδυναμίας πέταξε, ότι πάμε σε συνασπισμό και φυσικά το ξέρει ο ίδιος, με άλλον κοινής αποδοχής πρωθυπουργό.

Αξιοσημείωτη και η στροφή που έκανε για το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτήν που αναθεμάτιζε παλιότερα και που τώρα κρίνει καταλληλότερη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το άχρηστο παλιότερα, το βάφτισε για μια ακόμη φορά χθες, ως το χρησιμότερο. Και ταυτόχρονα είπε το απίστευτο για τις 71 επιστολικές ψήφους, ότι το έκανε για να εξυπηρετήσει τους βουλευτές! Δηλαδή σε μία τόσο κρίσιμη ψηφοφορία, δεν ήταν υποχρέωση των βουλευτών να είναι στη Βουλή για να ψηφίσουν. Εξυπηρέτηση για να πάνε να πιούν τις μπύρες τους σε κάποια ταβέρνα;

Και φυσικά το τρίτο αξιοσημείωτο εκείνο το εκπληκτικό «Δεν το ξέρω» όταν ρωτήθηκε για την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΦΠΑ. Έκανα μία παρέμβαση χθες στην HuffPost. Και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Υπάρχει αναρτημένη.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της Συνέντευξης Τύπου εκ μέρους του Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, απαξιώ να δώσω σημασία και να κάνω το όποιο σχόλιο. Κάποια άλλη φορά ίσως, όταν έχω περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ με την περίπτωση του. Αν και δέχομαι ότι γενικά, καθημερινά, μέσα σε έναν κυκεώνα προβλημάτων, κάνει άριστα τη δουλειά του.