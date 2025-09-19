«Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας» τόνισε στο κλείσιμο της ομιλίας του κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ το στίγμα που έδωσε για το επόμενο κρίσιμο διάστημα των περίπου 20 μηνών έως τις εκλογές αποτυπώνεται στη φράση του «δεν έχουμε πρόθεση να πατήσουμε φρένο».

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ μίλησε αναλυτικά για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ και τις θετικές επιπτώσεις που θα έχουν για την κοινωνία, τονίζοντας ότι ειδικά οι φοροαπαλλαγές αφορούν 4 εκατ. πολίτες. Παράλληλα σχολίασε και τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, χωρίς όμως να τους κατονομάσει.

«Εκεί που κάποιος προτείνει πατριωτικούς φόρους, εμείς κάνουμε πράξη τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Άλλος έβαψε πράσινο το δικό του λεφτόδεντρο ενώ εμείς παρουσιάσαμε κοστολογημένο φορολογικό σχέδιο», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και ζήτησε από τους βουλευτές να επικοινωνήσουν τα μέτρα στους πολίτες, να εξηγήσουν και να υπερασπιστούν τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης ενώ για το θέμα της ακρίβειας τους ζητησε να ακούν τους πολίτες και να προβάλουν τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της.

«Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι ένα ανάχωμα στην ακρίβεια», εξήγησε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για το θέμα του ΦΠΑ, κάλεσε όποιον θέλει να μιλήσει με την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία θεωρεί ότι η μείωση δεν θα έφτανε στον καταναλωτή αλλά και να μελετήσει άλλα παραδείγματα, τονίζοντας ότι και η κυβέρνηση της ΝΔ είχε προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ στον καφε, η τιμή του οποίου όμως δεν μειώθηκε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η κυβέρνηση εξάντλησε το δημοσιονομικό περιθώριο που είχε, καθώς αν ανέβαινε πάνω από τα 1,7 δις. που έφτασε με αυτά τα μέτρα, η χώρα θα κινδύνευε να μπει σε περιπέτειες.

«Αυτή η παράταξη δεν πρόκειται ποτέ να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε αναλυτικά για το έργο της κυβέρνησης και τη στήριξη που παρέχει στην οικογένεια και τους νέους αλλά και για τις μεταρρυθμίσεις που έχει υλοποιήσει σε κρίσιμους τομείς όπως η Παιδεία.

Έμφαση έδωσε και στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση του κράτους και την πάταξη παθογενειών. «Υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να κάνουμε αντιπαράθεση με τους αντιπάλους αλλά να ξεπερνάμε τον κακό μας εαυτό, πολύ περισσότερο όταν αυτός συναντιέται με παθογένειες του κράτους», είπε μεταξύ άλλων και εστίασε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις ενέργειες που κάνει η κυβέρνηση για να επιλύσει το ζήτημα. «Πριν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ασχοληθεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ελληνική δικαιοσύνη», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Η κοινωνία μπορεί να συγχωρήσει μία αστοχία, όχι την έπαρση, την αυθαιρεσία και την αλαζονεία», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

«Αντλώ τη δύναμή μου από εσάς»

Ο κ. Μητσοτάκης σε αρκετά σημεία της ομιλίας του αναφέρθηκε στο έργο της ΚΟ, τονίζοντας ότι «αντλώ τη δύναμή μου από εσάς, τα συμφέροντά μας είναι απολύτως ταυτισμένα και ευθυγραμμισμένα.

Όταν εσείς είστε ισχυροί, εγώ είμαι ισχυρός και αντίστροφα. Γι’ αυτό και η όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδος και πρέπει να σας πω ότι νομίζω ότι είμαστε ενεργοί και παρόντες στη Βουλή, πάντα μπορούμε καλύτερα, πάντα απαιτείται εσωτερικός διάλογος. Εξάλλου, είμαστε ένα κόμμα ανοιχτό. Αλλά απαιτείται και εξωτερική πειθαρχία, απαιτείται ένας πλουραλιστικός προβληματισμός αλλά απαιτείται και κοινή στάση. Τελικά απαιτείται χαμηλό βλέμμα αλλά υψηλοί στόχοι».

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη διαφύλαξης της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα:

«Οφείλουμε να διαφυλάξουμε αυτή την πολιτική σταθερότητα, διότι σε αυτή τη συγκυρία η ομαλότητα και η σιγουριά στην καθημερινότητα του πολίτη αποκτούν μία κρίσιμη σημασία. Πολύ περισσότερο όταν στη χώρα μας τα στοιχεία αυτά, τα χαρακτηριστικά αυτά κατακτήθηκαν πολύ δύσκολα για να τα θέσουμε σε κίνδυνο.

Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις οι οποίες αμφισβητούν αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο διαθέτει σήμερα η πατρίδα μας. Ναι, θα δούμε πάλι έξαρση του λαϊκισμού, θα δούμε περισσότερα fake news, θα δούμε σενάρια συνομωσίας.

Θα δούμε, δυστυχώς, την τεχνητή νοημοσύνη να εισβάλλει στη ζωή μας και στην πολιτική μας δραστηριότητα και θα χρειαστεί μεγάλη εγρήγορση και μεγάλη ταχύτητα για να απονομιμοποιούμε αμέσως τα λεγόμενα deep fakes, τα οποία ήδη κάνουν την εμφάνισή τους».

Η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου ενώ τη θέση του Γραμματέα θα αναλάβει ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος.

