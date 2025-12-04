Για τη μεγάλη μεταρρύθμιση στον χώρο της Δικαιοσύνης μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση του υπουργείου με τίτλο «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση».

«Η κοινωνία δεν μπορεί να ευημερεί με ένα αναχρονιστικό σύστημα απονομής δικαίου», σημείωσε ο πρωθυπουργός και μίλησε για την προσπάθεια που ξεκίνησε η κυβέρνηση το 2020 προκειμένου να απονέμεται ταχύτερα η δικαιοσύνη προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας.

«Απεγκλωβίσαμε το δικαστικό σύστημα από την αδράνεια και τις αγκυλώσεις» εξήγησε στη συνέχεια και αναφέρθηκε στις μεγάλες τομές που έχει προχωρήσει το υπουργείο όπως το νέο δικαστικό χάρτη, την ενοποίηση Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων που χάρη σε αυτήν προστέθηκαν στο σύστημα 1.000 δικαστές, την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, τις αλλαγές που οδηγούν μετά από 80 χρόνια στην αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, μία τομή που όπως είπε έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των πολιτών και συνεχάρη την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για την αποτελεσματικότητα του.

«Η δικαιοσύνη έχει μπει πια σε έναν επιταχυντή», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό «μέρα με την ημέρα η δικαιοσύνη ανακτά ολοένα και μεγαλύτερο κύρος» ενώ αναφέρθηκε και σε συνθήματα οργής και σε ψέματα που καλύπτουν τη δουλειά που έχει γίνει για τη μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα της Δικαιοσύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας ότι «η προστασία της Δικαιοσύνης είναι προστασία της Δημοκρατίας».