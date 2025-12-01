Advertisement

Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε αναλυτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης, στο πλαίσιο του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου που συνδιοργανώνουν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο.

«Θεωρώ ότι η ανάπτυξή μας σήμερα είναι ποιοτικά διαφορετική. Στο τέλος της ημέρας, πρόκειται για μια ιστορία σύγκλισης», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγώντας ότι εξέτασε τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat όσον αφορά στο πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα.

«Τονίζω το «καθαρό» επειδή έχουμε μειώσει σημαντικά τους φόρους. Έχουμε δει μια αύξηση -αφού συνυπολογίσουμε τον πληθωρισμό, πρόκειται για το πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα- κατά 22% τα τελευταία έξι χρόνια», υπογράμμισε ενώ μίλησε για την απόφαση της κυβέρνησης να παραμείνει απόλυτα προσηλωμένη στο μεταρρυθμιστικό της έργο.

«Υπάρχει η παράδοση οι κυβερνήσεις να «πατούν φρένο» καθώς πλησιάζουν οι εκλογές. Δεν σκοπεύω να το κάνω αυτό. Θα συνεχίσω τις σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πολλές εκ των οποίων θα φέρουν το επόμενο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή μας πορεία, μετά τις επόμενες εκλογές», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Πετυχαίνουμε μείωση χρέους χωρίς εφαρμογή μέτρων λιτότητας»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της χώρας, στη δημιουργία σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων -κάτι που δίνει τη δυνατότητα για στήριξη των νοικοκυριών μέσω φοροελαφρύνσεων- ενώ αναφέρθηκε και στο συνδυασμό της δημοσιονομικής σταθερότητας με την ταχεία μείωση του χρέους.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα κληρονόμησε ως αποτέλεσμα της κρίσης ένα τεράστιο χρέος», ανέφερε μεταξύ άλλων προσθέτοντας ότι «δεν μπορώ να κοιμηθώ με καθαρή συνείδηση, όταν γνωρίζω ότι δεν μπορούμε να κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά αυτό το τεράστιο χρέος».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα εξέπληξε ευχάριστα τις αγορές με τις προβλέψεις για τη μείωση του χρέους ενώ επισήμανε ότι «το πετυχαίνουμε χωρίς να εφαρμόζουμε μέτρα λιτότητας. Και αυτό οφείλεται στην υποκείμενη αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουμε εφαρμόσει, στις εισροές κεφαλαίων στην Ελλάδα, στην ανάπτυξη που βασίζεται στις επενδύσεις την οποία υποστηρίζουμε επί του παρόντος. Διότι δεν πρόκειται μόνο για τους πραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και για τη σύνθεση της ανάπτυξης. Στο παρελθόν, η Ελλάδα είχε επίσης θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά ήταν μια ανάπτυξη που τροφοδοτούνταν από την κατανάλωση και χρηματοδοτούνταν με χρέος. Σήμερα αυτό δεν ισχύει πλέον».

Μίλησε επίσης για την αύξηση των επενδύσεων εξηγώντας ότι «όταν αναλάβαμε την εξουσία, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν στο 11%, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι 21%. Είχε υπάρξει καθαρή απώλεια σχηματισμού κεφαλαίου στην Ελλάδα. Τώρα βρισκόμαστε στο 17%. Έχουμε, λοιπόν, σημειώσει σημαντική πρόοδο, αλλά πρέπει να φτάσουμε στο 20% ή και παραπάνω» και ξεκαθάρισε ότι «έχω ένα πολύ σαφές σχέδιο για το πού πρέπει να πάμε τα επόμενα πέντε χρόνια. Πρέπει λοιπόν να οραματιστούμε πού θα βρίσκεται η Ελλάδα το 2030. Ή, αν θέλω να είμαι πιο φιλόδοξος, πού θα βρίσκεται η Ελλάδα το 2040».

«Επιδιώκουμε να διαδραματίζουμε ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις»

Εστίασε επίσης στην ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και αναφέρθηκε στην υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, ως δείγμα αυτής της καλής πορείας. «Η Ελλάδα έχει σήμερα υποψήφιο για την προεδρία του Eurogroup, θα βρίσκεται μαζί σας αύριο. Υπάρχουν δύο υποψήφιοι, ένας Βέλγος κι ένας Έλληνας. Δεν γνωρίζω τι θα συμβεί, αλλά το γεγονός ότι 10 χρόνια μετά τη δημοσιονομική κρίση η Ελλάδα μπορεί, αξιόπιστα, να διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup είναι, θαρρώ, ενδεικτικό της προόδου που έχουμε πετύχει και της επιδίωξής μας να διαδραματίζουμε ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις».

«Η ΝΔ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που έχει αξιόπιστη πρόταση για τη διακυβέρνηση και την πρόοδο της χώρας»

Στη συζήτηση τέθηκε και το θέμα της πολιτικής, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξηγεί ότι «ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σήμερα σε δύσκολη κατάσταση επειδή η πολιτική δεν λειτουργεί. Η πολιτική στην Ελλάδα λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει μετά τις εκλογές του 2027, καθώς, στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που έχει αξιόπιστη πρόταση για τη διακυβέρνηση και την πρόοδο της χώρας».

«Πολλοί αμφισβητούσαν την αυτοδυναμία το 2023 αλλά τα καταφέραμε»

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση επισημαίνοντας στο ακροατήριο ότι «οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Έχω λάβει μέρος στις εργασίες αυτού του συνεδρίου πολλές φορές, θυμάμαι τον σκεπτικισμό που αντιμετώπισα όταν βρέθηκα εδώ πριν τις εκλογές του 2023. Τότε το ερώτημα ήταν: «Θα έχετε απόλυτη πλειοψηφία;». Απαντούσα «ναι». Πολλοί το αμφισβητούσαν αλλά τα καταφέραμε. Θυμάμαι ότι τον Απρίλιο του 2023 οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι θα παίρναμε το 33% και λάβαμε το 41%».

