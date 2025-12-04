Μία πολιτική κόντρα από το πρόσφατο παρελθόν αναβίωσε το απόγευμα της Τετάρτης. Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της «Ιθάκης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα φαρμακερό σχόλιο για την κυβερνητική θητεία Τσίπρα.

«Είπα μια κουβέντα, την οποία θέλω να επαναλάβω και να θέσω το ερώτημα, εάν εσείς θα εμπιστευόσασταν και θα ξαναμπαίνατε σε ένα καράβι το οποίο ο καπετάνιος το έριξε ήδη μια φορά στα βράχια. Διαβάζοντας αποσπάσματα, λίγα αποσπάσματα από το βιβλίο, το μόνο το οποίο θα προσέθετα σε αυτό είναι ότι ο καπετάνιος δεν το έριξε απλά στα βράχια, έσπευσε και βγήκε πρώτος από το πλοίο, πήρε τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ενώ λίγο νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, είχε υπενθυμίσει ότι την περίοδο 2015-2018, επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, η ελληνική οικονομία είχε τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη.

Advertisement

Advertisement

Η στρατηγική της κυβέρνησης μέχρι τις εκλογές

Αυτή η υπενθύμιση του έργου της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να συνεχιστεί από το Μέγαρο Μαξίμου καθώς εκτιμάται ότι η σύγκριση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των δύο πολιτικών ευνοεί τη σημερινή κυβέρνηση.

Ισχυρό «χαρτί» θεωρείται η πολιτική σταθερότητα, κάτι που τόνισε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι «αναγνωρίζεται εντός και εκτός Ελλάδος ως προϋπόθεση οικονομικής ευημερίας», εξηγώντας ότι «είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα σήμερα είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, διότι ακριβώς υπάρχει ένας οδικός χάρτης, ο οποίος οδηγεί με ασφάλεια στο μέλλον και μια κυβέρνηση η οποία κάνει αυτά τα οποία λέει.»

Στόχος του Μαξίμου είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της λειτουργίας του κράτους και να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

«Το γεγονός ότι έχουμε διαβεί πια το μισό της θητείας μας, δεν μας βάζει στον πειρασμό να «πατήσουμε φρένο» και να σκεφτόμαστε από τώρα εκλογικό σχεδιασμό. Το αντίθετο, θα σας έλεγα», είπε με νόημα ο πρωθυπουργός δίνοντας ουσιαστικά το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει μέχρι την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Και παράλληλα αναφέρθηκε στο βασικό πολιτικό δίλημμα που θα τεθεί την ώρα που θα ανοίγουν οι κάλπες.

Ποιο θα είναι το δίλημμα στην εκλογική μάχη του 2027

«Είναι νωρίς να μιλήσω για τις εκλογές του 2027, αλλά τα διλήμματα νομίζω θα είναι πολύ καθαρά και στις εκλογές του 2027: θα συνεχίσουμε μια πορεία στο μέλλον, αν μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και αν τελικά υπάρχει εναλλακτική πολιτική πρόταση, εναλλακτικό, θα έλεγα, πρόσταγμα, εναλλακτικό πρόγραμμα σταθερότητας και ευημερίας της χώρας.»

Για την ώρα το Μέγαρο Μαξίμου δεν βλέπει καμία τέτοια πολιτική πρόταση και η αίσθηση που υπάρχει στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι ότι την ώρα της κάλπης οι πολίτες θα επιλέξουν την παράταξη που έχει σταθερό σχέδιο και έχει φέρει αποτελέσματα. Για αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η αυτοδυναμία.