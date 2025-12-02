Την κυβερνητική στρατηγική για τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή και την αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων, με έμφαση σε αυτά της τεχνητής νοημοσύνης, ανέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο της Grant Thornton Consulting Νικόλαο Καραμούζη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton, Βασίλη Καζά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology».

«Πήραμε την απόφαση να δρομολογήσουμε ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα», τόνισε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας τη βαρύτητα που δίνει η κυβέρνηση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο gov.gr καθώς και στον «Φάρο» αλλά και στον υπερυπολογιστή «Δαίδαλο». Όπως εξήγησε, στόχος είναι να αποκτήσουν σε αυτόν πρόσβαση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων.

Φέρνοντας ως παράδειγμα τη δυνατότητα ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης να διαβάζει ένα συμβόλαιο προκειμένου να κατατεθεί στο Κτηματολόγιο σε πολύ λιγότερο χρόνο από αυτόν που απαιτείται έως τώρα από τον ανθρώπινο παράγοντα, υπογράμμισε ότι «παραγωγικότητα χωρίς αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα».

Ερωτηθείς για το κατά πόσο μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αποδειχθεί επικίνδυνη για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «είναι μία πρόκληση που από σήμερα πρέπει να την επεξεργαστούμε», τάχθηκε κατά της μαζικής αντικατάστασης εργαζομένων σε επιχειρήσεις από εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης τονίζοντας ότι αυτά τα εργαλεία μπορούν να βελτιώσουν την ανθρώπινη παραγωγικότητα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της εκπαίδευσης.

«Να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε τον εργαζόμενο πιο παραγωγικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ξεχωριστή βαρύτητα έδωσε στο θέμα της χρήσης των νέων ψηφιακών εργαλείων από παιδιά μικρής ηλικίας, τονίζοντας ότι ανησυχεί πολύ καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη γνώση για τις επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών ενώ αναφέρθηκε και σε κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθώς βρίσκονται να μιλάνε με έναν αλγόριθμο, υπενθυμίζοντας περιπτώσεις με αυτοτραυματισμούς εφήβων. Για αυτό και όπως εξήγησε η κυβέρνηση έχει επιβάλει περιορισμούς, όπως την απαγόρευση κινητών στα σχολεία, ενώ υπογράμμισε ότι πλέον υπάρχουν τα εργαλεία για την ψηφιακή πιστοποίηση της ηλικίας του χρήστη του διαδικτύου.

Η συζήτηση έκλεισε με μία αναφορά για την κοινωνική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων με στόχο την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι «η αύξηση των μισθών πρέπει να συνδεθεί με τη βελτίωση της παραγωγικότητας.»