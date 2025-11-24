Για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας αλλά και για τις πολιτικές που στηρίζουν την κοινωνία ενημέρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων τους.

Αναφερόμενος στην υλοποίηση των πολιτικών που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι η θωράκιση του εισοδήματος των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια».

Όπως εξήγησε, «είμαστε σε θέση να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία εμπράκτως», υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουν άλλα κράτη και μίλησε για την καταβολή των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους που θα γίνει σήμερα και για την επιστροφή ενός ενοικίου στους δικαιούχους, που θα γίνει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Ο Πρωθυπουργός εστίασε στην εφαρμογή της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης από την αρχή του νέου χρόνου, όταν οι πολίτες θα δουν στα εκκαθαριστικά τους αυξήσεις μισθών αποδοχών λόγω της μείωσης της φορολογίας και στάθηκε στα οφέλη που θα έχουν οι νέοι.

Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ενημέρωση του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τις τελευταίες εξελίξεις στα ενεργειακά, οι οποίες αναβαθμίζουν τη θέση της χώρας. «Από περιφερειακός παίκτης η Ελλάδα καθίσταται πρωταγωνιστής», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για τη μετατροπή της χώρας σε πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG για την Ευρώπη αλλά και για την έρευνα που θα γίνει στο Ιόνιο για κοιτάσματα φυσικού αερίου. «Είναι τα απτά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής για την αναβάθμιση της χώρας», εξήγησε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για εξελίξεις που αφορούν όχι την κυβέρνηση αλλά την πατρίδα μας».

Τέλος, αναφέρθηκε στην παρουσία κυβερνητικών κλιμακίων στην Ήπειρο για την καταγραφή των ζημιών μετά τις έντονες βροχές των τελευταίων ημερών.

Κ. Τασούλας για ενεργειακά: Σημαντική οικονομική και γεωπολιτική διάσταση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφερόμενος στο κομμάτι της ενέργειας έκανε λόγο για «ιστορικές εξελίξεις», εξηγώντας ότι έχουν οικονομική αλλά και γεωπολιτική διάσταση.

«Σε μία εποχή απόλυτης ρευστότητας η χώρα ρίχνει άγκυρα και σταθεροποιείται ως παραγωγός ενέργειας στην Ευρώπη», τόνισε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Τασούλας.