Εβδομάδα εφαρμογής μέτρων ενίσχυσης της κοινωνίας ξεκινά από σήμερα. Η αρχή γίνεται με την καταβολή των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, η οποία γίνεται νωρίτερα από το προγραμματισμένο όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμα του.

Το μέτρο αυτό αφορά περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια δικαιούχους και όπως δήλωσε χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός, μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στις εσωκομματικές εκλογές, «είναι μόλις το πρώτο από τα πολλά μέτρα στήριξης τα οποία η ελληνική κοινωνία θα δει, θα τα εισπράξει και τα οποία θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες».

Advertisement

Advertisement

Το επόμενο μέτρο είναι η επιστροφή ενός ενοικίου στους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, μία ενίσχυση που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Το ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ και η καταβολή για φέτος είναι προγραμματισμένη για τις 28 Νοεμβρίου.

Στόχος του Μαξίμου η ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών ως απάντηση στην ακρίβεια

Με την έμπρακτη στήριξη προς τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ενοικιαστές ακινήτων, ουσιαστικά ξεκινά η εφαρμογή του γενικότερου σχεδίου της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία, κάτι που θα φανεί πιο έντονα από τις αρχές του χρόνου με την υλοποίηση των μέτρων –κυρίως τη μείωση της φορολογίας- που ψηφίστηκαν πρόσφατα.

Το γεγονός ότι πλέον οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν στην τσέπη τους τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, ειδικά απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας που σύμφωνα με τον πρωθυπουργό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, προκαλεί αισιοδοξία στο Μέγαρο Μαξίμου για περαιτέρω άνοδο στις δημοσκοπήσεις και για βελτίωση του πολιτικού κλίματος για την κυβέρνηση.

«Η πολιτική έχει αξία μόνο όταν υπηρετεί το συγκεκριμένο και το χειροπιαστό, τις μεγάλες και μικρές αλλαγές που μπορεί να φέρει καθημερινά στις ζωές όλων μας», ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες μέσω της κυριακάτικης ανάρτησης του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας έτσι το στίγμα για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Αυτό αναμένεται να τονίσει και κατά τη συζήτηση που θα έχει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στις 10 σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερωτικών τους συναντήσεων.

«Πονοκέφαλος» για ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικές κινητοποιήσεις

Από την άλλη όμως η κυβέρνηση συνεχίζει να «πληγώνεται» δημοσκοπικά από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν ισχύουν οι πληροφορίες για εμπλοκή πολιτικών προσώπων από το κυβερνών κόμμα στη νέα δικογραφία που αναμένεται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, μπορεί να υπάρξουν σημαντικές πολιτικές εξελίξεις.

Την ίδια ώρα οι αγρότες ετοιμάζονται να κατεβάσουν τα τρακτέρ στους δρόμους, προσθέτοντας έτσι έναν «πονοκέφαλο» στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν όμως ισχύουν τα χρονοδιαγράμματα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων στους δικαιούχους, τότε εκτιμάται ότι οι όποιες κινητοποιήσεις θα περιοριστούν, τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση.