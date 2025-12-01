Στο Λονδίνο θα βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με δεδομένο ότι θα βρίσκονται εκεί εκπρόσωποι των μεγαλύτερων εταιρειών και επενδυτικών funds του πλανήτη, στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι αποτελεί σημαντική ευκαιρία η ανάδειξη της δυναμικής και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Στόχος είναι η προσέλκυση επενδύσεων που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας.

Τις ευκαιρίες που ανοίγονται για υποψήφιους επενδυτές θα τονίσει ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που θα έχει, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, με την Clare Woodman, επικεφαλής της Morgan Stanley για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (ΕΜΕΑ), τη Λατινική Αμερική και τον Καναδά, και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Morgan Stanley & Co. International.

Οι θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, οι συνεχείς αναβαθμίσεις της από ξένους οίκους, οι ευοίωνες προοπτικές της για το 2026 καθώς και οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες που αναβαθμίζουν τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας καθιστώντας της πύλη εισόδου για το αμερικάνικο LNG στην Ευρώπη και ισχυρό πλέον ενεργειακό «παίκτη», μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο για επενδυτές, κάτι που γνωρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά τη συμμετοχή του στο Συνέδριο ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Οξφόρδη, όπου θα επισκεφθεί το Blavatnik School of Government του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Κοσμήτορα της Σχολής και Καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Ngaire Woods.

Προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου για το αγροτικό μέτωπο

Την ίδια ώρα όμως, στην εσωτερική πολιτική σκηνή, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τους αγρότες που έβγαλαν τα τρακτέρ στους δρόμους ξεκινώντας τα μπλόκα σε διάφορα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές για τα προϊόντα τους αλλά και οι καθυστερήσεις στην καταβολή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι οι κυριότεροι λόγοι διαμαρτυρίας τους και εκπρόσωποι μπλόκων δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν πιο δυναμικά τον αγώνα τους.

Αυτή η εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου που δεν θέλει σε καμία περίπτωση τη γενίκευση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Με στόχο την εκτόνωση της κατάστασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμα του απευθύνθηκε στον αγροτικό κόσμο επιχειρώντας να εξηγήσει την πορεία των πληρωμών και τονίζοντας ότι «ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του». Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό το νέο σύστημα εξασφαλίζει όφελος για τους αγρότες και τη χώρα. Κυρίως γιατί ξεκίνησε η εφαρμογή ενός διάφανου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός πλέον οι επιδοτήσεις θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά χρήματα που αναλογούν στη χώρα.

Τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν φάνηκε να πείθουν τους αγρότες καθώς λίγες ώρες μετά ξεκίνησαν τα μπλόκα στην ΠΑΘΕ και τον Ε65 ενώ υπήρξαν και επεισόδια με αστυνομικές δυνάμεις, κάτι που έχει πυροδοτήσει ακόμα περισσότερο το κλίμα. Οι προσπάθειες κατευνασμού του αγροτικού κόσμου αναμένεται να συνεχιστούν από την πλευρά της κυβέρνησης. Το ερώτημα πλέον είναι αν θα πειστούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και πόσο αποφασισμένοι είναι να συνεχίσουν τα μπλόκα που μόλις ξεκίνησαν.