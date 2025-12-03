Στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση του με τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, που διοργανώνει το Επιμελητήριο.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι το 2019 που η κυβέρνηση του ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, έδωσε έμφαση σε δύο παράγοντες. Στην ανάπτυξη και τη δημοσιονομική συνέπεια. Κάτι που οδήγησε την ελληνική οικονομία να καταγράφει τα τελευταία χρόνια από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη, επιτυγχάνοντας πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα να μειωθούν φόροι. Μάλιστα τόνισε τη σύγκριση με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο 2015-2018 η οικονομία μας είχε τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Η συζήτηση που ξεκίνησε με την αιχμή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, έκλεισε με τον ίδιο τρόπο καθώς ο συντονιστής της συζήτησης Απόστολος Μαγγηριάδης ζήτησε από τον πρωθυπουργό ένα σχόλιο για την «Ιθάκη» την οποία παρουσίαζε ο Αλέξης Τσίπρας την ίδια ώρα.

«Είχα ρωτήσει αν θα έμπαινε ξανά κάποιος σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έριξε στα βράχια», υπενθύμισε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Διαβάζοντας κάποια αποσπάσματα του βιβλίου μπορώ να προσθέσω ότι ο καπετάνιος όχι μόνο το έριξε στα βράχια αλλά έσπευσε και βγήκε πρώτος από το πλοίο, πήρε όλες τις σωσίβιες λέμβους και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα».

Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα και ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος παραμένει η αυτοδυναμία και ξεκαθάρισε ότι «θεωρώ τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις πολύ πιο αποτελεσματικές και γρήγορες από τις κυβερνήσεις συνεργασίας».

«Δεν θα πατήσουμε φρένο στις μεταρρυθμίσεις»

Ο πρωθυπουργός μίλησε για την ώθηση που έδωσαν στην ανάπτυξη οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτίμησε ότι αυτή η ανοδική πορεία της οικονομίας θα συνεχιστεί κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα 450 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, μίλησε για την αύξηση των επενδύσεων που από το 11% έχουν ανέλθει στο 17% και πλησιάζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στις κυβερνητικές πολιτικές που οδηγούν στις αυξήσεις των μισθών, κάτι που ήταν προεκλογική του δέσμευση το 2023, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των μεταρρυθμίσεων τονίζοντας ότι θα συνεχιστούν καθώς η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να πατήσει φρένο.

«Να δείξουν κατανόηση οι αγρότες μας»

Αναφέρθηκε στις τομές που γίνονται στο πεδίο της Δικαιοσύνης, στις αλλαγές που έχουν ξεκινήσει στο χώρο των πολεοδομιών και υπογράμμισε ότι «ο πόλεμος με το βαθύ κράτος θα κερδηθεί, ασχέτως αν χαθούν κάποιες μάχες». Μένοντας στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ εξηγώντας ότι «ήταν η πιο δύσκολη και σύνθετη μεταρρύθμιση που έπρεπε να κάνουμε». Με αφορμή την αναφορά στις κοινοτικές ενισχύσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα. «Ζητώ από τους αγρότες μας να δείξουν κατανόηση. Τα λεφτά που θα πάρουν οι έντιμοι θα είναι περισσότερα γιατί πολύ απλά κάποιοι δεν θα πάρουν», τόνισε.

«Πρωταγωνίστρια η Ελλάδα στα ενεργειακά»

Εκτενής ήταν η αναφορά του πρωθυπουργού στα ενεργειακά και στις πρόσφατες συμφωνίες που καθιστούν την Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Μίλησε για τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, ευχαρίστησε την πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα από περιφερειακός παίκτης γίνεται πρωταγωνίστρια.

«Η Ελλάδα να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση αλλά και τις υποδομές της», ανέφερε μεταξύ άλλων ενώ εξήγησε ότι η απόφαση για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο είναι ειλημμένη και μη αναστρέψιμη.