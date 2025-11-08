Χρόνια πολλά εύχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πολεμική αεροπορία με μια ανάρτησή του, καθώς σήμερα Σάββατο (8.11.2025) είναι η γιορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

«Η Πολεμική Αεροπορία τιμά τους προστάτες της, συνεχίζοντας με πίστη τον δρόμο που χάραξαν οι ήρωές της. Σήμερα, άλλωστε, τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ χάρη στη συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας» γράφει αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Facebook.

«Κυρίως, όμως, μπορούν να αντιμετωπίζουν με ακόμη μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση το μέλλον. Χρόνια πολλά στις γυναίκες και στους άντρες που υψώνουν τη γαλανόλευκη στους ουρανούς» σημειώνει.

«Καθημερινή ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας. Εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ευχαριστούμε τους Ικάρους μας και γιορτάζουμε μαζί τους!» καταλήγει.