Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι όπως έκανε γνωστό ο τελευταίος με ανάρτησή του στα social media τόνιζοντας πως κατά την διάρκεια της συνομιλίας εστίασαν στην ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της εμπόλεμης χώρας ενώ υπήρξε και πρόταση, όπως υποστηρίζει, από την ελληνική πλευρά για την αποκατάσταση των λιμενικών υποδομών της.

Οπως αναφέρει ο Ζελένσκι: «Μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, @kmitsotakis. Συντονίζουμε τις κινήσεις μας και αναζητούμε ευκαιρίες για την παροχή μεγαλύτερης προστασίας στους Ουκρανούς.

