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Η ίδια θεωρεί εφικτή την πρωτιά του κόμματος στις επερχόμενες εκλογές, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, όπως η στέγαση και η προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η βουλευτής υπογραμμίζει τις δυσκολίες της νέας γενιάς, η οποία αντιμετωπίζει μειωμένες προοπτικές σε σχέση με τους γονείς της και δυσκολίες στην επαγγελματική αυτονομία.

Παράλληλα, η Μυρτώ Κοροβέση προωθεί την ανάγκη για διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες, ενώ επιβεβαιώνει την υποψηφιότητά της στις επόμενες εθνικές εκλογές.

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Η Μυρτώ Κοροβέση, η νεότερη βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μας τίμησε με την παρουσία της στη HuffPost, λίγες μέρες μετά την ένταξη της στην Κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Με αφορμή την νέα της πολιτική διαδρομή, μιλήσαμε για τους λόγους που επέλεξε να ασχοληθεί με τα κοινά σε νεαρή ηλικία, για τις πολιτικές της βλέψεις με το νέο κόμμα, τις επερχόμενες εκλογές και τις ανησυχίες της νέας γενιάς.

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«Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου υπήρχε έντονη ενασχόληση με τα κοινά»

Όπως αναφέρει η ίδια, καθοριστικό ρόλο για την ενάσχόληση της με την πολιτική έπαιξε το οικογενειακό της περιβάλλον και η αυτοδιοικητική πορεία του πατέρα της, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος για 12 χρόνια.

«Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που πάντα υπήρχε μια πολύ έντονη αυτοδιοικητική πορεία του πατέρα μου. Έτσι μεγάλωσα με την αντίληψη ότι, για να προσφέρουμε και να αλλάξουμε κάτι, πρέπει κι εμείς να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να καθόμαστε στον καναπέ μας», αναφέρει.

Όπως λέει, η συμμετοχή στα κοινά προϋποθέτει την έκθεση στον δημόσιο λόγο, την παρουσίαση ιδεών και την προσπάθεια να αλλάξει κάτι προς όφελος των πολιτών. Παρά το ενδιαφέρον που είχε από νεαρή ηλικία για τα κοινωνικά ζητήματα, δεν είχε φανταστεί ότι θα βρισκόταν τόσο νωρίς στην κεντρική πολιτική σκηνή.

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βγει πρώτο στις εκλογές»

Η Μυρτώ Κοροβέση ήταν υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και στη συνέχεια στήριξε το πολιτικό εγχείρημα του Στέφανου Κασσελάκη. Αργότερα αποχώρησε, παραμένοντας ανεξάρτητη, ενώ τον Οκτώβριο του 2026 εντάχθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Ερωτηθείσα για τους λόγους αποχώρησής της από τους «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο» του Στέφανου Κασσελάκη, απάντησε:

«Όταν είδα ότι το εγχείρημα αλλάζει και πηγαίνει κάπου που δεν μπορώ να το υποστηρίξω, για να παραμείνω πιστή σε αυτά που πιστεύω και σε αυτά που θέλω να παλέψω, έφυγα».

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Εξηγώντας την επιλογή του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζει ότι η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει συσπείρωση γύρω από μια πολιτική δύναμη που μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία.

«Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμπαραταχθούμε πίσω από εκείνο το όχημα που θα φέρει την πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το κάνει», αναφέρει.

Ερωτηθείσα αν θεωρεί εφικτή την πρωτιά του κόμματος στις επόμενες εκλογές, απαντά ότι πιστεύει πως μπορεί να συμβεί, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για εύκολο στόχο.

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Κατά την ίδια, το ΠΑΣΟΚ διαφοροποιείται μέσα από το κοινωνικό πρόσημο του προγραμματικού του λόγου, δίνοντας έμφαση στη στέγαση, στην προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά και σε μέτρα όπως η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός.

«Η γενιά μας βλέπει ότι ζει χειρότερα από τους γονείς της»

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αφορμή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις που είδαμε σε ευρωπαϊκό αλλά και ελληνικό επίπεδο. Για τη Μυρτώ Κοροβέση, το ζητούμενο είναι να αποκατασταθεί η προοπτική για μια καλύτερη ζωή.

«Αυτό που πρέπει να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει όταν υπάρχει πολιτική βούληση είναι τα κάποτε αυτονόητα, που πλέον έχουν γίνει ζητούμενα, να τα επαναφέρουμε ως αυτονόητα», σημειώνει.

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Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει τη στέγαση, η οποία, όπως λέει, αντιμετωπίζεται πλέον ως πολυτέλεια. «Οι παρέες μου πιστεύουμε ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να αγοράσουμε το δικό μας σπίτι. Δεν γίνεται καν πολλές φορές να νοικιάσουμε το δικό μας σπίτι, όταν οι μισθοί είναι τόσο χαμηλότεροι από τις ανάγκες γύρω μας», τονίζει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι νέοι χρειάζονται προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, με διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες, ώστε να μπορούν να αυτονομηθούν χωρίς να στερούνται βασικά αγαθά.

«Η γενιά μας έχει βγει έξω στους δρόμους, εδώ και στην Ευρώπη, γιατί νιώθει ότι είναι η πρώτη γενιά που βλέπει ότι ζει χειρότερα από τους γονείς της», αναφέρει.

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«Όλα γύρω μας είναι πολιτική»

Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία, όπου το φοιτητικό κίνημα επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2026, η βουλευτής αναφέρεται στα αιτήματα κατά της διαφθοράς, της διαπλοκής και της αδιαφάνειας.

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Όπως σημειώνει, τα ζητήματα αυτά απασχολούν και την Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προβλέψει αν θα υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση ή πολιτική ανατροπή στη χώρα μας.

Η ίδια υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τη διαφθορά και θα βελτιώνουν τις προοπτικές των πολιτών.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει και στη συμμετοχή των νέων στις εκλογές, αναγνωρίζοντας ότι πολλοί αισθάνονται πως κανένα κόμμα δεν τους εκφράζει.

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«Νομίζω ότι κάτι από τα πιο καταστροφικά που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να εμφυσήσει αυτό το αφήγημα στους νέους ανθρώπους ότι όλοι είναι ίδιοι. Εμείς έχουμε χρέος να απαντήσουμε ότι δεν είναι όλοι ίδιοι», υποστηρίζει.

Για την ίδια, το πρώτο βήμα είναι να γίνει κατανοητό ότι οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας: από το αν ένας νέος μπορεί να φύγει από το πατρικό του σπίτι και τον μισθό που λαμβάνει μέχρι τον χρόνο που χρειάζεται για να μετακινηθεί στην εργασία του.

«Όλα γύρω μας είναι πολιτική», τονίζει, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η αποκατάσταση της προοπτικής για ένα καλύτερο αύριο μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων στις κάλπες.

«Θα είμαι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές»

Αναφερόμενη στις βασικές προτεραιότητές της, η Μυρτώ Κοροβέση θέτει στο επίκεντρο την προσιτή στέγαση, την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, την προστασία των γυναικών και την ισότητα απέναντι στον νόμο.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι πρέπει να διαμορφωθούν οι συνθήκες ώστε οι νέοι να μπορούν να σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο στο οποίο έχουν εισαχθεί, ενώ ζητά την ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των γυναικών και τη θεσμοθέτηση του νομικού χαρακτηρισμού της γυναικοκτονίας.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες εθνικές εκλογές, δηλώνει ότι θα είναι υποψήφια, χωρίς να έχει αποφασιστεί ακόμη η εκλογική περιφέρεια στην οποία θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών.

«Εγώ είμαι στην Ανατολική Αττική και αυτή είναι η περιοχή μου. Την αγαπάω πάρα πολύ, προέρχομαι από εκεί. Αν το κόμμα κρίνει ότι με χρειάζεται κάπου αλλού, προφανώς είμαι μέλος ενός κόμματος το οποίο θέλω να πάει καλά, άρα θα ακολουθήσω τη βούλησή του», αναφέρει.

«Χρειάζεται μέτρο και σύνεση στη χρήση των social media»

Η συζήτηση ολοκληρώνεται με τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πολιτική επικοινωνία. Η ίδια δηλώνει ότι επιδιώκει να είναι ενεργή στα social media, κυρίως για να προσεγγίσει νεότερους ανθρώπους.

Αναγνωρίζει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευρύνουν την πρόσβαση στην πληροφορία και επιτρέπουν στα πολιτικά μηνύματα να φτάνουν σε ευρύτερο κοινό. Την ίδια στιγμή, επισημαίνει τους κινδύνους της ανωνυμίας, της τοξικότητας και της δυσκολίας επαλήθευσης των πληροφοριών.

«Χρειάζεται μέτρο και σύνεση στη χρήση των social media», καταλήγει.