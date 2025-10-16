«Οχι δεν παραιτήθηκα» είναι η κατηγορηματική απάντηση του Κώστα Τσιάρα σε ερώτηση της Huffpost αναφορικά με τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει υποβάλει την παραίτησή του το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10).

Το θέμα παραίτησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προέκυψε ξαφνικά σε διάφορες ιστοσελίδες. Απευθυνθήκαμε και στο Μέγαρο Μαξίμου και η απάντηση ήταν ότι δεν ισχύει ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος ο κ. Τσιάρας προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου. Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών. Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν.» ξεκαθαρίζει.