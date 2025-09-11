Ο Γραμματέας Επικοινωνίας της ΠΟΜΙΔΑ Μάνος Κρανίδης, σε βίντεο συνέντευξη στη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ επισημαίνει τα θετικά και τα αρνητικά των όσων είπε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για τα ακίνητα

Φορολογία μισθωμάτων

«Στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για θέματα Ακινήτων, με άριστα το 10 θα έβαζα βαθμό 7. Οι μειώσεις που ανήγγειλε είναι κάτι θετικό, όπως και να το κάνεις. Είναι μειώσεις οι οποίες θα έχουν ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 250 εκατομμύρια. Θα μπορούσε να είναι πολύ παραπάνω στα κινητά, αλλά δεν θέλω να υποτιμάμε μια μείωση. Θα ωφεληθούν κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι. Στους υπολογισμούς που έχουμε κάνει από τα στοιχεία αυτών που δηλώνουν μισθώματα πάνω από 10.000€, θα ευνοηθούν 250.000.

»Ας το πούμε απλά. Μέχρι τώρα, μέχρι τις 12.000 €, η φορολογία στα μισθώματα ήταν 15%. Ο συντελεστής μετά «πέταγε» στο 35%. Μεγάλο ψαλίδι. Και αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ ήταν να γίνει λίγο πιο ορθολογική η κλίμακα. Οπότε η κυβέρνηση δημιούργησε ένα ένα ενδιάμεσο κλιμάκιο 12.000 € -24.000 €, το οποίο θα είναι 25%. Αυτό αντιστοιχεί σε σημαντικό οικονομικό όφελος».

Συμβολική η μειώση ΕΝΦΙΑ



«Στον ΕΝΦΙΑ το μόνο που έκανε η πρωθυπουργική εξαγγελία ήταν να τον μειώσει μελλοντικά στους μικρούς οικισμούς. Συμβολικό μέτρο. Περισσότερο για να δώσει ένα κίνητρο για ιδιοκατοίκηση στους μικρούς οικισμούς. Μείωσε λίγο τα τεκμήρια 30% που ήταν πολύ ψηλά. Ούτως ή άλλως όφειλε και οφείλει να το κάνει. Και ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει κάποια κίνητρα. Θα δούμε ποιο θα είναι αυτά».

Ο κ.Κρανίδης στο σημείο αυτό κάνει αναφορά στα κενά ακίνητα, στα νεόδμητα ακίνητα και σε θέματα ΦΠΑ. και επανέρχεται στους ωφελημένους των φορολογικών εκπτώσεων. «Από το περίπου 1.800.000 ανθρώπους που δηλώνουν εισοδήματα από μισθώσεις, περίπου το ενάμισι εκατομμύριο δηλώνει μέχρι 12.000. Αυτοί δεν επηρεάζονται, γιατί δηλώνουν μόνο ένα ακίνητο. Δεν είναι λίγο». Γίνεται επίσης αναφορά σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής και σε «μαύρα» ενοίκια, όπως και στην επιστροφή ενοικίου, όταν υπάρχουν ασυνεπείς ενοικιαστές.

«Το θέμα της μη επιστροφής ενός μισθώματος σε ασυνεπείς ενοικιαστές, θεραπεύτηκε εν μέρει, διότι όταν θα γίνει η εκκαθάριση, θα κοιτούν οι ελεγκτές αν έχουν οι ενοικιαστές τηρήσει τη σύμβασή τους. Αλλά θα το δούμε στην πράξη. Τώρα που θα δοθεί η πρώτη δόση του επιδόματος τον Νοέμβριο».

Η συνέχεια της συνέντευξης περιστρέφεται στον ΕΝΦΙΑ και στην έννοια της πρώτης κατοικίας. Στην ανάλυσή του ο κ.Κρανίδης σημειώνει ότι «θα έπρεπε, για να είναι δίκαιο το φορολογικό, η όποια μείωση να πηγαίνει στη συνολική περιουσία και να γίνεται η έκπτωση ανάλογα με το ύψος της περιουσίας. Αυτό είναι πιο δίκαιο».

Στην κατάληξη της συζήτησης, ο Γραμματέας Επικοινωνίας της ΠΟΜΙΔΑ, αναφέρθηκε σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, που είχαν στόχο και το εκλογικό κοινό. Επισημαίνοντας και ποιά πράγματα δεν είπε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.

«Πολλά δεν είπε ο κ.Μητσοτάκης. Βεβαίως ένα μέρος του πακέτου εστιάστηκε πάρα πολύ στους νέους. Στη γενική φορολόγηση έβαλε και κάπου τα κινητά. Αλλά δεν είναι μέτρα αυτά για να αντιμετωπίσει το εργατικό. Δεν μπήκε σ αυτό. Είπε ότι θα δημιουργήσει κάποια κοινωνική κατοικία σε στρατόπεδα, αλλά αυτά τα μέτρα όταν τα ανακοινώνεις, η αγορά και εμείς οι μάχιμοι άνθρωποι που είμαστε στην πιάτσα, τα ακούμε και λίγο βερεσέ. Τα έχουμε ακούσει 100.000 φορές. Και εμείς που ξέρουμε τις διαδικασίες του Δημοσίου, ξέρουμε καλά ότι όταν ανακοινώνεται κάτι δημόσιο έργο, δηλαδή κατοικίες των ακινήτων το 2025, θα είμαστε ευτυχείς αν γίνουν το 35. Χρόνος μεγάλος μέχρι να γίνει διαγωνισμός, να γίνουν οι διαδικασίες, να κατέβουν αυτοί που θα το κάνουν και όλα τα υπόλοιπα. Αν ήθελε ο Πρωθυπουργός να χτυπήσει το στεγαστικό δυνατά, καλό θα ήταν να επεκτείνει μεγάλα σημαντικά κίνητρα, όπως είναι οι επιδοτήσεις. Και κάτι ακόμα:



»Επιτέλους ποιός είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης στη χώρα; Το δημόσιο. Χιλιάδες ακίνητα. Οι τράπεζες. Χιλιάδες ακίνητα. Ιδρύματα. Χιλιάδες ακίνητα. Ακίνητα που πρέπει και μπορούν να μπουν στην αγορά για το στεγαστικό»

