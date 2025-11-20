Τα λόγια αποθέωσης που επιφυλάσσει δυο μέρες με δηλώσεις χθες και σήμερα, ανάρτησεις και παρεμβάσεις στην Ολομέλεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Διαμαντή Καραναστάση μετά την απόφαση του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, σχολίασε με δηκτική διάθεση ο Παύλος Μαρινάκης λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ.

«Ακούσαμε τα άπαντα του Διαμαντή σήμερα, χωρίς να τον έχουμε θίξει. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο τέτοια ανάλυση, είναι συμπαθέστατος και καλός καλλιτέχνης» παρατήρησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και παίρνοντας αφορμή από την συζήτηση γύρω από την ΕΡΤ πρόσθεσε με νόημα πως «νόμιζα πως θα μου προτείνετε είτε κάποια σαπουνόπερα: «Τα δάκρυα για τον Διαμαντή» είτε κάποιο αφιέρωμα στη δημόσια τηλεόραση μιας και ψηφίζουμε το νομοσχέδιο σήμερα. Μόνο στην πλάκα μπορεί να σας πάρει κανείς».

Ωστόσο, ο Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου λέγοντας πως «μαθήματα περί ηθικής εσείς δεν μπορείτε μας κάνετε. Έχετε προσβάλλει τη μνήμη του νεκρού μηχανοδηγού. Είστε η πολιτικός που ανέβηκε δημοσκοπικά στις πλάτες νεκρών» σε σχέση με την φονική τραγωδία στα Τέμπη. Απαντώντας, μάλιστα, στα περί «διορισμένου» υπουργού ο Παύλος Μαρινάκης παρατήρησε πως «οι καταγγελίες της Όλγας Δάλλα είναι εδώ και σας καταδιώκουν».

Είχαν προηγηθεί τα «καρφιά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Παύλο Μαρινάκη όταν χαρακτήρισε τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ «ψεύτη ολκής» και «διορισμένο», την ίδια στιγμή που επαίνεσε με τα θερμότερα λόγια για ακόμη μια φορά το πολιτικό έργο και την καλλιτεχνική προσφορά του Διαμαντή Καραναστάση. «Να καταθέσω ποιο είναι το έργο του Διαμαντή Καραναστάση που οι δικοί σας ούτε με τα κιάλια δεν το έχουν δει» επεσήμανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταθέτοντας στα πρακτικά ομιλίες του πρώην, πλέον, βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, τονίζοντας μάλιστα – όπως είπε χαρακτηριστικά – πως ο Διαμαντής Καραναστάσης έχει καταθέσει 141 ερωτήσεις σε υπουργούς.