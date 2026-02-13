Στην τελική ευθεία για το συνέδριο του το ΠΑΣΟΚ δείχνει να βαδίζει σε κλίμα έντασης. Ο Χάρης Δούκας, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, υποστήριξε πως «η παράταξη βρίσκεται σε στασιμότητα».

Ο Χάρης Δούκας τόνισε, δίνοντας απάντηση στα «καρφιά» Ανδρουλάκη, σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του δημάρχου Αθηναίων, πως «δεν σε αμφισβήτησα ποτέ μετά τις εσωκομματικές. Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς. Όχι ποινικοποίηση του διαλόγου. Έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις».

Advertisement

Advertisement

Ο Χάρης Δούκας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επεσήμανε προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως «με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου που έδωσες σήμερα στην δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δήμαρχος Αθηναίων στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στον τρόπο εκλογής συνέδρων λέγοντας πως «είναι δυνατόν να μας λες, μετά από εσωκομματικές εκλογές, πως δεν υπάρχουν μητρώα; Και για αυτό κάνω αυτή την επιλογή; Και πως δεν ξέρουμε ενάμιση χρόνο μετά, ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη; Πρόκειται για αλγόριθμο κάτι που αντίκειται στην προηγούμενη εγκύκλιο σου στο Συνέδριο του 2022».