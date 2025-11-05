«Πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και τις επόμενες δυο τρεις μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων, των περαιτέρω ελέγχων. Και οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Mega.

«Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδην κατοίκους μιας περιοχής. Για όνομα του Θεού. Όμως, τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Θα υπάρχει ουσιαστικά μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη και μια σειρά από άλλα, τα οποία θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό. Και νομίζω ότι εδώ, επειδή άκουσα και όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και εκείνος κρητικός- θεωρώ ότι και ο πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων πρέπει να συνταχθούμε, να είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει» πρόσθεσε.

«Να ακούσουμε και αυτά τα οποία θα ειπωθούν και από τα υπόλοιπα κόμματα και να πάρουμε πρωτοβουλίες κοινές γιατί θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε, θα έχουμε τέλος πάντων ένα καλό ικανοποιητικό αποτέλεσμα συγκριτικά με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια;

Γιατί είμαστε η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας μπήκε μια τάξη στα γήπεδα μετά από πάρα πολλά χρόνια υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Μπήκε μια τάξη στα πανεπιστήμια για πρώτη φορά ξεκίνησε μια ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς κατάληψη και με βάση και τον απολογισμό που έκανε η ΔΑΟΕ μέσα σε ένα χρόνο, έναν χρόνο, είχαμε την εξάρθρωση πάνω από 130 εγκληματικών οργανώσεων, 2.500 ταυτοποιήσεις δραστών, 1.800 συλλήψεις, 600 προφυλακίσεις.

Και δεν είναι μόνο το ελληνικό FBI. Είμαστε η κυβέρνηση που έχουν εξαρθρωθεί επί των ημερών της κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, κυκλώματα γύρω από παράνομες συνταγογραφήσεις, γύρω από πολεοδομίες από τη δημοτική αστυνομία.

Το ξαναλέω, θα συνεχίσουν κάποιοι να είναι παραβατικοί, αλλά ξέρουν πλέον ότι έχει αλλάξει κι ο ποινικός κώδικας και έχει αλλάξει και η φιλοσοφία του κράτους επί των δικών μας ημερών».

Σε σχέση με τα ΕΛΤΑ είπε: «Αυτή είναι μία απόφαση για να σωθούν τα ΕΛΤΑ. Το 90% των υπηρεσιών εκτελούνται κατ’ οίκον. Το λάθος είναι ότι προέταξαν την ανακοίνωση για το κλείσιμο από την επεξήγηση. Θα γίνει δημόσιος διάλογος για τα ΕΛΤΑ.

Θα υλοποιηθεί το σχέδιο, θα εξεταστούν κάποιες υποθέσεις αλλά δεν θα υπάρχει υπαναχώρηση.