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Ο Βαγγέλης Βλάχος χαρακτήρισε την κίνηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης προσβλητική για τις οικογένειες των θυμάτων, ζητώντας τον τερματισμό του ευτελισμού της υπόθεσης.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος επιμένει στις καταγγελίες του, υποστηρίζοντας ότι οι φωτογραφίες που κατέθεσε στον υπουργό Δικαιοσύνης προέρχονται από τον χώρο όπου μεταφέρθηκαν τα μπάζα.

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Ο Νίκος Πλακιάς προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση των ισχυρισμών του Κυριάκου Βελόπουλου για τις φωτογραφίες με οστά που έδειξε από το βήμα της Βουλής, αναφέροντας ότι ανέφερε ότι πρόκειται για οστά που ανήκουν σε ζώα και όχι σε ανθρώπους.

Επιπλέον, ο Βαγγέλης Βλάχος που έχασε τον αδερφό του Βάιο, έκανε λόγο για προσβολή στις οικογένειες και απευθυνόμενος στον Κυριάκο Βελόπουλο είπε: «Μην ευτελίζετε άλλο την υπόθεση. Μείνετε στα ξυλόλια και στα μυγάκια και στα κουνούπια που είστε ειδικοί».

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Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Έκπληκτος παρακολούθησα τον Κυριάκο Βελόπουλο σήμερα στην Bουλή να δείχνει φωτογραφίες οστών μέσα στην Βουλή υποστηρίζοντας και φωνάζοντας ότι είναι από τα θύματα των ΤΕΜΠΩΝ !!!

Να ενημερώσω τον Κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στην βουλή είναι από σκύλο και ένα βοοειδή (μικρό μοσχάρι είναι το βοοειδή για όσους δεν γνωρίζουν) που βρέθηκαν εκεί στην μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα .

Και εντύπωση μου κάνει που δεν το γνωρίζει μιας και εκεί στην μάντρα ένα οστό βρέθηκε και αυτό από τον καλύτερο του φίλο που μας έλεγε τέσσερα χρόνια τώρα .

Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είστε πολύ προσεκτικός γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο.»

Επιμένει ο Βελόπουλος

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με γραπτή δήλωσή του, επανέρχεται στο θέμα με τις φωτογραφίες, με οστά νεκρών από τα Τέμπη (όπως ισχυρίζεται ο ίδιος), τις οποίες κατέθεσε σήμερα το πρωί στον υπουργό Δικαιοσύνης, κατά την ομιλία του στη Βουλή.

Συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος σημειώνει: «Σήμερα στην ομιλία μου αναφέρθηκα στις 200 φωτογραφίες που υπάρχουν από το χώρο στο Κουλούρι και στην λεγόμενη “μάνδρα Πανδρεμμένου” και οι οποίες σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Ζήτησα από τον κ. Φλωρίδη να τις ελέγξει ο ίδιος και δειγματοληπτικά του κατέθεσα τρεις.

Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης “αμφισβητεί” ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβηλο “ξεμπάζωμα” του καταθέτω μερικές ακόμα φωτογραφίες. Όλο αυτό το υλικό με τις φωτογραφίες το έχει ο σύλλογος Θυμάτων Τεμπών και ο πρόεδρος του ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Φλωρίδη “ανάλγητο κάθαρμα”. Ευχόμαστε ειλικρινά να μην επιβεβαιωθεί ο κύριος Ασλανίδης και ο κ. Φλωρίδης να ελέγξει έστω και τώρα τις φωτογραφίες, αντί να τις αμφισβητεί».