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Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και συγγενείς θυμάτων διέψευσαν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του προέδρου της Ελληνικής Λύσης για τη φύση των ευρημάτων.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος επανήλθε με νέες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τον υπουργό να ελέγξει το φωτογραφικό υλικό που προέρχεται από το Κουλούρι.

Οι σχετικές αναρτήσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης διαγράφηκαν λίγο μετά τη δημοσίευσή τους, ενώ η αντιπαράθεση για τον έλεγχο των ευρημάτων συνεχίζεται έντονα.

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Σφοδρές αντιδράσεις από την κυβέρνηση και συγγενείς θυμάτων των Τεμπών προκάλεσε ο ισχυρισμός του Κυριάκου Βελόπουλου ότι οι φωτογραφίες που παρουσίασε από το βήμα της Βουλής και απεικονίζουν οστά, ανήκουν σε άτομα που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Αν και ο ισχυρισμός διαψεύστηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και τους συγγενείς θυμάτων Νίκο Πλακιά, Βαγγέλη Βλάχο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε σε νέα ανάρτηση, την οποία «κατέβασε» μετά από λίγο.

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Ισχυρίστηκε ότι από τις 200 φωτογραφίες από χώρο στο Κουλούρι και οι οποίες «σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ», κατέθεσε στη Βουλή «δειγματοληπτικά» μόνο τρεις. «Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης «αμφισβητεί» ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβηλο «ξεμπάζωμα» του καταθέτω μερικές ακόμα φωτογραφίες» έγραψε αναρτώντας εικόνες με θολωμένα τα επίμαχα σημεία, που αποτυπώνουν οστά. Ζητά δε από τον κ. Φλωρίδη «να τις ελέγξει αντί να τις αμφισβητεί».

Η ανάρτηση Βελόπουλου:

«Η πραγματικότητα που είναι ο εφιάλτης Φλωρίδη: Σήμερα στην ομιλία μου αναφέρθηκα στις 200 φωτογραφίες που υπάρχουν από το χώρο στο Κουλούρι και στην λεγόμενη «μάνδρα Πανδρεμμένου» και οι οποίες σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ.

Ζήτησα από τον κ. Φλωρίδη να τις ελέγξει ο ίδιος και δειγματοληπτικά του κατέθεσα τρεις. Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης «αμφισβητεί» ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβηλο «ξεμπάζωμα» του καταθέτω μερικές ακόμα φωτογραφίες.

Όλο αυτό το υλικό με τις φωτογραφίες το έχει ο σύλλογος Θυμάτων Τεμπών και ο πρόεδρος του ο οποίος απεκάλεσε τον κύριο Φλωρίδη «ανάλγητο κάθαρμα». Ευχόμαστε ειλικρινά να μην επιβεβαιωθεί ο κύριος Ασλανίδης και ο κ. Φλωρίδης να ελέγξει έστω και τώρα τις φωτογραφίες, αντί να τις αμφισβητεί».

Η νέα ανάρτηση

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε μία τελευταία ανάρτηση, χωρίς να δημοσιεύει καμία φωτογραφία.

Η ανάρτηση Βελόπουλου: «Η πραγματικότητα που είναι ο εφιάλτης Φλωρίδη: Σήμερα στην ομιλία μου αναφέρθηκα στις 200 φωτογραφίες που υπάρχουν από το χώρο στο Κουλούρι και στην λεγόμενη «μάνδρα Πανδρεμμένου» και οι οποίες σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Ζήτησα από τον κ. Φλωρίδη να τις ελέγξει ο ίδιος και δειγματοληπτικά του κατέθεσα τρεις. Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης «αμφισβητεί» ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβηλο «ξεμπάζωμα» του καταθέτω μερικές ακόμα φωτογραφίες. Όλο αυτό το υλικό με τις φωτογραφίες το έχει ο σύλλογος Θυμάτων Τεμπών και ο πρόεδρος του ο οποίος απεκάλεσε τον κύριο Φλωρίδη «ανάλγητο κάθαρμα». Ευχόμαστε ειλικρινά να μην επιβεβαιωθεί ο κύριος Ασλανίδης και ο κ. Φλωρίδης να ελέγξει έστω και τώρα τις φωτογραφίες, αντί να τις αμφισβητεί».