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Στη Βουλή διαβιβάστηκε η μηνυτήρια αναφορά στην οποία είχε προχωρήσει ο Κυριάκος Βελόπουλος για την υπόθεση των αλλαγών των Ποινικών Κωδίκων. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τον περασμένο Ιούλιο είχε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο σχετικά με τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα με φόντο την αλλαγή των Ποινικών Κωδίκων το 2019.

Στην δικογραφία και στο γεγονός της διαβίβασης της στη Βουλή στάθηκαν τόσο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Χήτας καλώντας τα κόμματα να στηρίξουν πρόταση περί σύστασης προανακριτικής επιτροπής.

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Αξίζει να σημειωθεί πως τις τελευταίες ημέρες έχει φουντώσει η πολιτική αντιπαράθεση με δηλώσεις και «καρφιά» να εκτοξεύονται για το ζήτημα των αλλαγών στους Ποινικούς Κώδικες το 2019.