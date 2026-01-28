Η κρίση των Ιμίων βρέθηκε στην «πρώτη γραμμή» της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης μόλις λίγες ημέρες πριν συμπληρωθούν 30 χρόνια από εκείνο το βράδυ. Για να ανάψει η σπίθα της σκληρής κόντρας, όπως εξελίχθηκε, μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και του Παύλου Χρηστίδη έφτανε μια απάντηση του «γαλάζιου» κοινοβουλευτικού εκπροσώπου προς τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, παίρνοντας τον λόγο, παρατήρησε πως η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη οδηγώντας στο γκριζάρισμα του Αιγαίου με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες», επικαλούμενος μάλιστα πρόσφατο ντοκιμαντέρ.

Ακαριαία και έντονα ο Παύλος Χρηστίδης απευθύνθηκε στον βουλευτή της ΝΔ λέγοντας πως «ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρθηκε σε γκριζάρισμα των Ιμίων. Όλος ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι τα Ίμια είναι ελληνική επικράτεια. Θα του ζητήσω να ανακαλέσει αυτό το τραγικό που είπε. Και ελπίζω να μην πάρει έκταση εκτός επικράτειας. Του δίνουμε ευκαιρία να πάρει πίσω αυτό που είπε».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, επιχειρώντας να απαντήσει και να εξηγήσει – όπως σημείωσε – στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε πως «εμείς δεν έχουμε ευχαριστήσει τις ΗΠΑ από αυτό εδώ το βήμα. Οι Σημίτης και Πάγκαλος υπήρξαν, μοιραίοι, άβουλοι, τραγικοί. Έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλάει για γκρίζες ζώνες και μας οδήγησε στις γαλάζιες πατρίδες, αυτό είπα εγώ», ενώ καταλόγισε προς τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως «οδηγήσατε τους τρεις ήρωες πιλότους στο θάνατο καθώς δεν έδωσε ποτέ κανόνες εμπλοκής ο Σημίτης στις Ένοπλες Δυνάμεις και διευκρινίζοντας πως «η Ελλάδα ποτέ δεν αποδέχθηκε τις γκρίζες ζώνες».

Ο Παύλος Χρηστίδης επέμεινε να ζητά από τον Μακάριο Λαζαρίδη να ανακαλέσει μιλώντας για «αντιλήψεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, με αυτό που συμβαίνει, αντιλήψεις που προσβάλλουν διαδοχικές κυβερνήσεις, οι οποίες ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απέδωσε, μάλιστα την «ανεπίτρεπτη και αδιανόητη εθνικά» – όπως την χαρακτήρισε – τοποθέτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, στις εσωκομματικές πιέσεις που νιώθει λόγω της παρουσίας στο κόμμα του ορισμένων στελεχών που θήτευσαν στις κυβερνήσεις Σημίτη.

Τα όσα υποστήριξε ο Μακάριος Λαζαρίδης συγκέντρωσαν τα «πυρά» και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. «Για ακραία τοποθέτηση που αναπαράγει πατριδοκάπηλες ρητορείες που οδηγούν σε επικίνδυνα νερά» μίλησε Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά, λέγοντας, μάλιστα, πως «κανένας εσωκομματικός ανταγωνισμός δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια διχαστική στάση». Για «χυδαία», «αυταρχική», «πατριδοκάπηλη» και «ακροδεξιά» γλώσσα κατηγόρησε τον Μακάριο Λαζαρίδη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.