Στην «εποχή Τραμπ», που ήδη ανατρέπει «βεβαιότητες» δεκαετιών όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκέντρο μίας μεγάλης παρτίδας με έπαθλο την ενεργειακή επάρκεια και αυτονομία. Συμμετέχουν μεγάλοι αλλά και μικρότεροι «παίκτες», από την Ουάσιγκτον μέχρι τη Μόσχα, αλλά και σε μεγάλο εύρος της Ευρώπης, της Ασίας και του αραβικού κόσμου.

Ο αναδυόμενος ρόλος της Αλεξανδρούπολης

Ο Κάθετος Διάδρομος, που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και την Ουκρανία, εξελίσσεται σε έργο στρατηγικής σημασίας,όχι μονο για τη χώρα μας, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Με την επίσημη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν αποτελεί πια θεωρητικό σχέδιο αλλά πραγματικό ενεργειακό διάδρομο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Μεσόγειο προς την Ανατολική Ευρώπη. «Είναι ένα ισχυρό χαρτί που κρατάμε στα χέρια μας. Δοκιμάστηκε ήδη με επιτυχία, σε μία κρίσιμη περίοδο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Και είναι μία ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί. Γιατί ίσως δεν υπάρξει κάτι ανάλογο στο ορατό μέλλον», επισημαίνει έμπειρος διπλωμάτης στη HuffPost.

Οι υποδομές της Ρεβυθούσας και το FSRU της Αλεξανδρούπολης τοποθετούν τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού για ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία. Το έργο επιτρέπει τη διοχέτευση αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ουκρανία, την ώρα που η Ε.Ε. έχει αποφασίσει να διακόψει πλήρως τις ρωσικές εισαγωγές έως το 2027.

Η επιτυχής πρώτη δημοπρασία για δέσμευση ποσοτήτων LNG με αφετηρία τη Ρεβυθούσα σηματοδοτεί την είσοδο σε φάση πρακτικής εφαρμογής.

Τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG μεταφέρουν το υγροποιημένο φορτίο μέσω κρυογενικών σωλήνων στις δεξαμενές της πλωτής μονάδας (FSRU). – πηγή: gastrade.gr

Η Σύνοδος που συμπίπτει με την άφιξη της Κίμπεριλι Γκίλφοϊλ – 4 Αμερικανοί υπουργοί στη Διάσκεψη

Στην Αθήνα διεξάγεται αυτές τις ημέρες η Σύνοδος για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (R-TEC), με τη συμμετοχή κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων και εκπροσώπων ενεργειακών κολοσσών. Η αμερικανική παρουσία θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα, καθώς η Ουάσιγκτον βλέπει στη χώρα μας έναν αξιόπιστο εταίρο που συνδυάζει ενεργειακή σταθερότητα, γεωγραφική θέση και πολιτική συνέπεια, καθώς στήριξε με ουσιαστικό τρόπο κεντρικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ στην προσπάθεια για ειρήνευση στη Γάζα, αλλά και στην υπόθεση της Ουκρανίας.

Αμερικανικές δυνάμεις σταθμεύουν στον Έβρο, αποδεικνύοντας εμπράκτως την στρατηγική σημασία πουι αποκτά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, σε συνδυασμό με τη δημιουργία στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Την εβδομάδα που έρχεται, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα ζητήματα ενέργειας θα συγκεντρωθεί στην πατρίδα μας» δηλώνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ ο ίδιος ανακοι΄νωσε ότι στη συνεδρίαση των υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC), παρόντες θα είναι:

ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, κ. Doug Burgum

ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright

ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, κ. Michael Rigas

ο υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδιος για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, κ. Jacob Helberg

Παράλληλα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής συνεργασίας, με προσανατολισμό στις επενδύσεις, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την πολιτιστική διπλωματία.

Η πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης ΥΦΑ – πηγή: gastrade.gr

Γιατί η Αλεξανδρούπολη: Φυσικό αέριο αλλά και Υδρογόνο

Η Αλεξανδρούπολη, χάρη στη γεωγραφική της θέση και στις νέες λιμενικές και ενεργειακές υποδομές, εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου. Ο Κάθετος Διάδρομος παρακάμπτει τα Στενά και τη Μαύρη Θάλασσα, περιορίζοντας τη γεωπολιτική εξάρτηση από την Τουρκία και ενισχύοντας την ελληνική περιφερειακή επιρροή. Μπορεί να μεταφέρει τόσο LNG από τη Μεσόγειο όσο και φυσικό αέριο από την Κασπία μέσω του TAP, ενώ στο μέλλον θα μπορεί να υποστηρίξει και τη μεταφορά υδρογόνου.

Η εμπλοκή αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών, όπως Chevron και ExxonMobil, στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης επιβεβαιώνει τον αυξημένο στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας. Σε μια εποχή που η πράσινη μετάβαση συνυπάρχει με τις ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας, η Αθήνα αξιοποιεί τη συγκυρία για να εδραιώσει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας και προόδου στη νοτιοανατολική Ευρώπη.