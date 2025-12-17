Με κατηγορηματικό τρόπο διέψευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή. «Είναι προφανές ότι δεν γνώριζα, δεν ήξερα τίποτα περί επισυνδέσεων και δικογραφίας και δεν ενημέρωσα κανέναν» σημείωσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, παράλληλα, μίλησε για προσπάθεια να χτιστεί εναντίον του, με παραπλανητικά δημοσιεύματα, ένα νέο αφήγημα αντίστοιχο με αυτό της Novartis, κάνοντας λόγο για απάντηση «με στοιχεία» στα fake news της αντιπολίτευσης.

Advertisement

Advertisement

Κατά την κατάθεση του ο Γιώργος Μυλωνάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι ενημέρωσε τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο για επισυνδέσεις ή περιεχόμενό τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να έχει σχετική πληροφόρηση και ότι ούτε ο ίδιος ο Χρήστος Μπουκώρος τον έχει κατονομάσει ποτέ, ενώ ναφέρθηκε και στις δημόσιες διαψεύσεις των βουλευτών Τάσου Χατζηβασιλείου και Μάξιμου Σενετάκη.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ χαρακτήρισε παράλογους τους ισχυρισμούς ότι η μη υπουργοποίηση Μπουκώρου το 2024 συνδεόταν με δήθεν γνώση επισυνδέσεων, ενώ απέρριψε και τα σενάρια περί «μυστικού υπομνήματος» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για άτυπο ενημερωτικό σημείωμα του Ιουνίου 2025, χωρίς αναφορές σε ποινικές ευθύνες πολιτικών.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης σημείωσε ότι το σημείωμα συνεκτιμήθηκε, αλλά η ΝΔ επέλεξε τη σύσταση Εξεταστικής – και όχι Προανακριτικής – απορρίπτοντας τις κατηγορίες κατά των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Κατήγγειλε προσωπικές επιθέσεις και προσπάθεια εμπλοκής του στην υπόθεση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, απορρίπτοντας ότι ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα, τονίζοντας ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ότι την παραίτηση ζήτησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, λόγω της δημόσιας έντασης που είχε δημιουργηθεί.

Ο σωστός «Φραπές»;

Advertisement

Στην έναρξη της συνεδρίασης, και αφού τέθηκε το θέμα, η ΝΔ ζήτησε να σταλεί επιστολή στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 σε σχέση με πρόσφατο ρεπορτάζ με βάση το οποίο κλήθηκε ο λάθος «Φραπές» στην εξεταστική επιτροπή. «Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ένα ρεπορτάζ στο τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για το ποιος είναι, εαν είναι ο Ξυλούρης, αυτός που εξετάσαμε. Παρακαλώ η επιτροπή μας να αποστείλει επιστολή στον ΑΝΤ1 για πλήρη ενημέρωση, να μας πουν από που προκύπτει αυτό» ήταν η πρόταση του «γαλάζιου» εισηγητή» Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος εξήγησε πως η εξεταστική στηρίζει την έρευνά της στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Είναι πρόδηλο ότι επιχειρείται ένας φοβερός αποπροσανατολισμός και ένα ξέπλυμα. Ο ίδιος ο Ξυλούρης συνομολόγησε ότι είναι ο “Φραπές”. Εάν η ΝΔ διατηρεί αμφιβολίες για το ποιος είναι, ας κληθεί ο Πέτρος Κουσουλός στην εξεταστική», τόνισε, μεταξύ άλλων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Να δοθεί εντολή στην αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας ώστε να ερευνήσει το θέμα», ζήτησε από την δική του πλευρά ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Advertisement

Καταγγελία Αποστολάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη, εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, κατήγγειλε πως ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ «αρνείται» να προσκομίσει τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ που αιτείται το κόμμα της.

«Τι θέλει να κρύψει ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Καββαδάς και αρνείται να δώσει τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, από την Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας πως «εάν ο κ. Καββαδάς δεν αποστείλει τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου οπότε και συμπληρώνονται 40 ημέρες από τότε που ζητήθηκαν, σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος».

Advertisement