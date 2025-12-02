Να σταλούν άμεσα στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος, προκειμένου να διερευνηθεί εάν κερδήθηκαν νομίμως ποσά σε τυχερά παιχνίδια, οι καταθέσεις στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ της Πόπης Σεμερτζίδου (αγρότισσα με τη Ferrari), του Ανδρέα Στρατάκη («Χασάπης»), καθώς και του Χρήστου Μαγειρία (σύντροφος της Σεμερτζίδου ο οποίος αναμένεται να καταθέσει την προσεχή Πέμπτη) πρότεινε η ΝΔ κατά την σημερινή συνεδρίαση.

Στην παρέμβασή του ο «γαλάζιος» εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε ότι η ΝΔ ζητάει την άμεση αποστολή στην ελληνική Δικαιοσύνη και στον επικεφαλής της Αρχής για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπο Βουρλιώτη των καταθέσεων της κ. Σεμερτζίδου, του κ. Στρατάκη αλλά και του κ. Μαγειρία που θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες, σχετικά με κέρδη από τυχερά παιχνίδια και λαχεία.

Η ΝΔ, παράλληλα, έκανε αποδεκτή την πρόταση που κατέθεσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης από προκειμένου να ζητηθούν και ενδεχόμενες εκθέσεις ελέγχου τον φορολογικών αρχών για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Παράλληλα, η εξεταστική επιτροπή απέρριψε το αίτημα της Δέσποινας Μαρκοπούλου, ορκωτής λογίστριας του ΣΟΛ, η οποία με επιστολή της ζήτησε να μην μεταδοθεί δημόσια η κατάθεσή της. Το αίτημα της σημερινής μάρτυρος απερρίφθη από όλα τα κόμματα καθώς είναι ομόφωνη η απόφαση της εξεταστικής επιτροπής για ανοιχτές συνεδριάσεις.