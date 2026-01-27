Το κατώφλι της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πέρασε την Τρίτη (27/1) ο βουλευτής της ΝΔ – και υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2014-2015 – Γιώργος Καρασμάνης. Ο ίδιος, κατά την κατάθεση του, υπεραμύνθηκε της θεσμοθέτησης επί των ημερών που βρισκόταν στον υπουργικό θώκο της περίφημης «τεχνικής λύσης» ούτως ώστε να μην χαθούν επιδοτήσεις.

«Δεν προέκυψε τότε, το βρήκαμε το ακανθώδες θέμα των βοσκοτόπων, δεν το κρύψαμε το θέμα, προσπαθήσαμε να βρούμε λύση. Η τεχνική λύση είχε ημερομηνία λήξης μέχρι το τέλος του ‘14 ώστε το ‘15 να γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Ξεκίνησε επί Καρασμάνη και έληξε επί Καρασμάνη η τεχνική λύση. Αν υπήρχε φροντίδα και ενασχόληση το ‘15, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα» υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καρασμάνης.

Ο μάρτυρας, κατά την κατάθεση του, επεσήμανε πως «φυσικά υπάρχουν ευθύνες. Και για όλους υπάρχουν ευθύνες». Ο Γιώργος Καρασμάνης σημείωσε πως το πρόβλημα με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το γεγονός πως ποτέ δεν εκπονήθηκαν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. «Δεν θα μιλάγαμε σήμερα για σκάνδαλο διαχείρισης κονδυλίων αν είχε συνεχιστεί οι δρόμος που ανοίξαμε προ δεκαετίας και αν εφαρμόζονταν σωστά το νομικό πλαίσιο για τα βοσκοτόπια».

ξεταστικΚατά την κατάθεση του ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και νυν βουλευτής της ΝΔ επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση Τσίπρα υποστηρίζοντας πως εάν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης ολοκληρώνονταν και εφαρμόζονταν το ‘15 και εάν είχαν τηρηθεί οι δεσμεύσεις της χώρας προς την ΕΕ, «ούτε κουβέντα δεν θα γίνονταν σήμερα για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ».