Μια πολύωρη συνεδρίαση, 8 ώρες κράτησε, γεμάτη ισχυρές αναταράξεις σαν εκείνες του σέικερ της ετοιμασίας ενός φραπέ. Μια κατάθεση ενός κομβικού προσώπου – του «γαλάζιου μεγαλοπαράγοντα της Κρήτης Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ» – στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που επέλεγε σε ποιες ερωτήσεις θα απαντήσει ή σε ποιες θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Μια συνεδρίαση με αδιάκοπες αντεγκλήσεις, συνεχείς διακοπές, μικρόφωνα να ανοιγοκλείνουν, προσωπικές επιθέσεις, φωνές, σοβαρές καταγγελίες.

Στο κλείσιμο της πολυαναμενόμενης εξέτασης του Γιώργου Ξυλούρη η εξεταστική επιτροπή αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την άμεση διαβίβαση των πρακτικών της κατάθεσής του «Φραπέ» στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, ζήτησε τη σύλληψη του μάρτυρα με αυτόφωρη διαδικασία, ένα αίτημα, ωστόσο, που απέρριψε η «γαλάζια» πλειοψηφία της εξεταστικής.

Advertisement

Advertisement

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, εισηγητής της ΝΔ, πρότεινε την διαβίβαση των πρακτικών της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη στον εισαγγελέα κι εκείνος να αποφασίσει για τα περεταίρω εφόσον διαπιστωθεί αξιόποινη πράξη. Υπέρ της διαβίβασης της κατάθεσής του, συνοδεία του μάρτυρα, στον εισαγγελέα προκειμένου να αποφασίσει για την ισχύ ή όχι του αυτοφώρου, τάχθηκε η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά τους ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ, και Πλεύση Ελευθερίας, τάχθηκαν υπέρ της σύλληψης του μάρτυρα.

Η ένταση περίσσευε σε όλη την διάρκεια της συζήτησης περί της τύχης του Γιώργου Ξυλούρη. Η Ζωη Κωνσταντοπούλου χαρακτήριζε τους «γαλάζιους» βουλευτές «μαφιόζους», τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη ως «γυμνοσάλιαγκα» και «γελοίο» και τον πρόεδρο της εξεταστικής Ανδρέα Νικολακόπουλο ως «υπαίτιο υπόθαλψης εγκληματία».

«Αυτές είναι φασιστικές νοοτροπίες. Θα κριθείτε από την επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά», διεμήνυσε ο πρόεδρος Ανδρέας Νικολακόπουλος, ενώ σε αυτό κλίμα βουλευτής της ΝΔ φώναξε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως «έχετε ψυχολογικά».