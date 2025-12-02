Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, το οποίο πυροδοτήθηκε από τις αντιπαραθέσεις γύρω από τα κερδισμένα λαχεία και τζόκερ κρίσιμων μαρτύρων και κλιμακώθηκε στη μετωπική σύγκρουση μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και της Ευαγγελίας Λιακούλη, συνεχίζονται οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρώτη σοβαρή εστία σκληρής σύγκρουσης αφορούσε το αίτημα της ΝΔ να διαβιβαστούν στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι καταθέσεις των μαρτύρων Ανδρέα Στρατάκη, γνωστότερου ως «χασάπη», και Σεμερτζίδου–Μαγειρία σχετικά με τα κέρδη τους από τυχερά παιχνίδια. Η αντιπολίτευση απείχε από τη διαδικασία, μιλώντας για «γαλάζια» επικοινωνιακή μεθόδευση και κάνοντας λόγο για «πυροτέχνημα». Πηγές της ΝΔ διερωτήθηκαν γιατί η αντιπολίτευση δεν επιθυμεί, όπως λένε, να διερευνηθεί αν τα επίμαχα κερδισμένα λαχεία αποτελούν προϊόν τύχης ή άλλης δραστηριότητας. Από την πλευρά της, η Μιλένα Αποστολάκη, εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή ζήτησε την αποστολή στις δικαστικές αρχές και των καταθέσεων άλλων κρίσιμων μαρτύρων, όπως των Κυριάκου Μπαμπασίδη και Δημήτρη Ντογκούλη. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν για «προπέτασμα καπνού», κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφία ότι επιχειρεί να «κατασκευάσει εντυπώσεις χωρίς ουσία».

«Μετωπική» Λαζαρίδη-Λιακούλη

Σε αυτή την συνθήκη, με βεντέτα που δεν λέει να κλείσει μοιάζει η αντιπαράθεση του Μακάριου Λαζαρίδη και της Ευαγγελίας Λιακούλη που ξεφεύγει από τον χαρακτήρα της κόντρας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας, πλέον, προσωπικές διαστάσεις. Το νέο επεισόδιο της μεταξύ τους κόντρας προκλήθηκε από την αναφορά του «γαλάζιου» εισηγητή στις αιτήσεις που έκαναν συγγενείς της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ στο ΚΥΔ του Δημήτρη Ντογκούλη. Η Ευαγγελία Λιακούλη αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ότι «η εξεταστική δεν είναι καφενείο, δεν αντέχει λάσπη στον ανεμιστήρα» και προαναγγέλλοντας πως θα αναζητήσει τα «νόμιμα δικαιώματά της». Ο Μακάριος Λαζαρίδης, από την δική του πλευρά απαντώντας στην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η βουλευτής τον «προειδοποίησε» πως θα «ψάξει» τους – εκλιπόντες– γονείς του.

Ο διάλογος μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και της Ευαγγελίας Λιακούλη που καταγράφηκε αποτυπώνει το εκρηκτικό κλίμα που διαμορφώθηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης:

Μακάριος Λαζαρίδης: Η κ. Λιακούλη άφησε υπονοούμενα, για συζήτησή μας τη περασμένη Πέμπτη. Ξεκίνησε φεύγοντας από εδώ, λέγοντάς μου ότι θα ψάξει τους γονείς μου. Που και οι δύο δεν είναι στη ζωή πλέον. Και μου είπατε ότι θέλω να καλύψω τις πομπές μου. Και εγώ σας ρώτησα ποιες είναι αυτές. Αυτά συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη.

Ευαγγελία Λιακούλη: Λέτε ψέματα! Μου είπατε ότι αυτό που πάθατε με τον Τζεδάκη, θα το πληρώσουμε.

Μακάριος Λαζαρίδης: Μην τολμήσετε να πιάσετε ξανά τους γονείς μου στο στόμα σας.

Ευαγγελία Λιακούλη: Λέτε ψέματα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Δεν είμαι από τους πολιτικούς που δέχομαι απειλές. Ας πράξει ο καθένας αυτά που θέλει να πράξει.

Ευαγγελία Λιακούλη: Ήταν μάρτυρες τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο αστυνομικοί.

Η κατάθεση της ορκωτής λογίστριας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε σήμερα η ορκωτή λογίστρια Δέσποινα Μαρκοπούλου, η οποία είχε ζητήσει να μην εξεταστεί σε ζωντανή μετάδοση, αίτημα που απορρίφθηκε ομοφώνως από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, «αν έκρουσε τον κίνδυνο του κινδύνου στους τρεις προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους οποίους συνεργάστηκε και συγκεκριμένα στους κυρίους Μελά, Μπαμπασίδη και Σημανδράκο, η μάρτυρας απάντησε ότι «φυσικά και επικοινωνήσαμε και γραπτώς και προφορικώς». Όταν η Μιλένα Αποστολάκη της έθεσε το ερώτημα αν είχε αντιληφθεί «σύγκρουση συμφερόντων εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ ανάμεσα στον τεχνικό σύμβουλο και τα ΚΥΔ;» η μάρτυρας υποστήριξε πως αυτό ήταν πέραν του πεδίου ελέγχου της.

Ερωτώμενη από τον «γαλάζιο» εισηγητή Μακάριο Λαζαρίδη για τη δυσκολία άντλησης στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η μάρτυρας υποστήριξε πως υπήρχε δυσκολία «όχι μόνο από την Παρασκευή Τυχεροπούλου, αλλά από ολόκληρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ όταν της έθεσε το ερώτημα αν διαπίστωσε δόλο, υπεξαίρεση ή πολιτική παρέμβαση, απάντησε ότι «εάν είχα διαπιστώσει κάτι, θα είχα ενημερώσει αρμοδίως».

