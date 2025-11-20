Σκληρή σύγκρουση Παύλου Μαρινάκη και Νίκου Ανδρουλάκη σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με φόντο το αδειανό από… «φραπέ» τραπέζι της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση του “φραπέ”» κατηγόρησε το «γαλάζιο» στρατόπεδο σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για απόπειρα συγκάλυψης σε σχέση με όσα προηγήθηκαν σήμερα νωρίτερα εντός του τερέν της εξεταστικής επιτροπής. «Τα επιχειρήματα σας όλα είναι προπέτασμα καπνού» σχολίασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα τόνισε πως «είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες και πρέπει να φύγετε».

Advertisement

Advertisement

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά την παρέμβαση του στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ, υποστήριξε πως η «γαλάζια» κυβέρνηση «έκρυψε» τον «φραπέ» και του «έκανε πλάτες» λέγοντας πως «με μαγικό τρόπο, σαν αυτόν του Χάρι Πότερ του πρωθυπουργού, ο “φραπές” δεν ήρθε ποτέ και εμφανίζεστε ως τάχα τιμητές που τον οδηγείτε στον εισαγγελέα. Οι εγκληματικές του πράξεις τον οδηγούν στον εισαγγελέα, που κατέκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με άλλους “γαλάζιους”».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν χθες στην εξεταστική επιτροπή μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη, εόπε πως η ΝΔ «διολισθαίνει σε πρακτικές Τσίπρα – Καμμένου», επιχειρώντας να συμψηφίσει «τίμιους» ανθρώπους, όπως ο χθεσινός μάρτυρας. «Μας είπατε πως έβλεπε τα πρόβατα να περνούν. Η κ. Μπακογιάννη, ο κ. Κεφαλογιάννης, η κ. Βολουδάκη ήξεραν να μετρούν τα πρόβατα; Οι κομματάρχες σας που κατέκλεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήξεραν να μετρούν τα πρόβατα;» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας για την κατάθεση του Ανδρέα Στρατάκη, γνωστότερου ως «χασάπη», στην εξεταστική ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιτέθηκε στη ΝΔ λέγοντας πως «φτάσατε στο σημείο να πείτε πως ο “χασάπης” επειδή ψήφισε πριν 30 χρόνια ΠΑΣΟΚ, είναι ΠΑΣΟΚ, ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ». Βάζοντας στο στόχαστρο τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «ακροδεξιό τραμπουκισμό» και «εκφασισμό», λέγοντας χαρακτηριστικά πως «απειλεί με μηνύσεις την κ. Μουρελάτου. Τι νομίζετε πως είναι η Ελλάδα; Τα ίδια έκανε και ο Δημητριάδης. Θα σας φοβηθούμε; Κάνετε λάθος».

Ανδρουλάκης σε Μαρινάκη: «Πού έπρεπε να πάει δηλαδή; Στον παπά να εξομολογηθεί;»

Στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας πως «ποιος τον έστειλε στον εισαγγελέα τον Ανδρέα Στρατάκη; Αυτός που δήθεν τον συγκαλύπτει;». Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε «ψέματα» επειδή ανέφερε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε χθες σωματικά στον μάρτυρα. «Εάν δεν αλλάξετε ρότα, δεν θα δείτε χαΐρι κ. Ανδρουλάκη» είπε ο Παύλος Μαρινάκης κλείνοντας την παρέμβαση του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι και απευθυνόμενος στον Παύλο Μαρινάκη σχολίασε πως ο «φραπές» είναι «τυχερός» που πηγαίνει στον εισαγγελέα με όλα όσα έχουν καταγραφεί στις συνομιλίες της δικογραφίας. «Πού έπρεπε να πάει δηλαδή; Στον παπά να εξομολογηθεί;» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Σωματική επίθεση δεν είναι μόνο ξυλοδαρμός, είναι και ο προπηλακισμός. Δεν θα σας πούμε και ευχαριστώ που δεν κάνετε ξυλοδαρμούς, τραμπούκοι της ΝΔ» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος σε όσα έγιναν χθες στην εξεταστική επιτροπή με πρωταγωνιστή τον «γαλάζιο» εισηγητή Μακάριο Λαζαρίδη.

Για δολοφονία χαρακτήρα κάνει λόγο ο Μακάριος Λαζαρίδης

Για «προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του», κατηγόρησε ο Μακάριος Λαζαρίδης τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ανάρτηση που έκανε στο X.

«Ο Ανδρουλάκης παρόλο που είχε την ευκαιρία να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη, εξακολούθησε να λέει τα ίδια ψέματα, κάνοντας το ”άσπρο μαύρο”», ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, συμπληρώνοντας ότι αυτή η συμπεριφορά «είναι ένα ακόμα δείγμα του εκνευρισμού και του πανικού του».

Advertisement

Ολόκληρη η ανάρτηση Λαζαρίδη

«Προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου από τον Νίκο Ανδρουλάκη

Σε μία ακόμα προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου, αυτό που τόσο καλά έχουν μάθει να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, επιμένουν να επιδίδονται το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ακόμα και από το ιερό βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνέχισε τα fake news για τη συμπεριφορά μου στην Εξεταστική Επιτροπή.

Advertisement

Και όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης διάβασαν τα πρακτικά της Επιτροπής, διαψεύδοντας πανηγυρικά τους ισχυρισμούς του κ. Ανδρουλάκη, ο ίδιος, παρόλο που είχε την ευκαιρία να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη, εξακολούθησε να λέει τα ίδια ψέματα, κάνοντας το «άσπρο μαύρο».

Είναι ένα ακόμα δείγμα του εκνευρισμού και του πανικού του.

Συνεχίζει το διχαστικό λόγο και την πορεία σε επικίνδυνα μονοπάτια. Οι πολίτες κρίνουν».

Advertisement

❗️Προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου από τον @androulakisnick



Σε μία ακόμα προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου, αυτό που τόσο καλά έχουν μάθει να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, επιμένουν να επιδίδονται το @Pasol και προσωπικά ο @androulakisnick.



Ακόμα και από το ιερό… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) November 20, 2025

Νωρίτερα, ο κ. Λαζαρίδης είχε προβεί σε μια ακόμα ανάρτηση για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε πριν λίγο να φύγει η ΝΔ. Το πιθανότερο είναι να φύγει εκείνος από αρχηγός του ΠΑΣΟΚ».

Ο @androulakisnick ζήτησε πριν από λίγο να φύγει η @neademokratia.



Το πιθανότερο είναι να φύγει εκείνος από αρχηγός του @pasok. Advertisement November 20, 2025

Advertisement