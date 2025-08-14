Το πιο ανατριχιαστικό ενσταντανέ των τωρινών πυρκαγιών δεν είναι οι τεράστιες φλόγες του πυρπολούμενου περιαστικού δάσους της Πάτρας αλλά το πλατύ χαμόγελο του πρωθυπουργού όταν αυτός εξέρχεται του «κέντρου επιχειρήσεων», όπως δημοσιεύεται στις σελίδες των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

Προφανώς ο καθ´ύλην αρμόδιος υπουργός του είχε καλή διάθεση και την μετέδωσε στον προϊστάμενο του, αφού οι πυρκαγιές σε μια μεγαλούπολη, σε μια περιφέρεια της Ηπείρου και σ´ένα νησί του Αιγαίου έκαψαν μόλις 100.000 στρέμματα δάσους ενώ πριν 4 χρόνια μόνον σε ένα νησί, την Εύβοια, κάηκαν 500.000 στρέμματα δάσους.

Αυτός είναι ένας θρίαμβος του λεγόμενου επιτελικού κράτους, έστω και βραδέως φλεγόμενο. Όταν καεί ολοσχερώς, τα δάση θα έχουν ήδη αναβιώσει, όπως έγινε άλλωστε στην Εύβοια, παρ´ όλο που ο πολυπράγμων κ. Μπένος από τα 380 εκατομμύρια που του διέθεσε ο γαλαντόμος πρωθυπουργός, αυτός ξόδεψε μόλις τα 12 προκειμένου να προστατεύσει το βαλάντιο του επιτελικού κράτους.

Η οικονομία της Πάτρας και συνολικά της Πελοποννήσου, ο τουρισμός της Πρέβεζας και η μαστίχα της Χίου είναι αμελητέες ποσότητες μπροστά στο μεγαλείο της παρούσης κυβερνήσεως, όπως άλλωστε αυτό ελάμπρυνε την χώρα με τα Τέμπη, τα βοσκοτόπια, τα θαλάσσια πάρκα και άλλα επιτεύγματα ων ουκ έστι αριθμός, όπως αυτά παρουσιάζονται λεπτομερώς στα έγκυρα εγχώρια μέσα ενημέρωσης.

Και αυτή την λαμπρή εικόνα δεν μπορούν να αμαυρώσουν ούτε οι καπνοί των όποιων πυρκαγιών, ούτε τα φληναφήματα κάποιων ασήμαντων ευρωπαϊκών εισαγγελέων, όπως κάποια κ. Κοβέσι, ούτε οι συκοφαντίες κάποιων κίτρινων ευρωπαϊκών εντύπων, όπως η Süddeutsezeitung και Gurdian και άλλων παρόμοιων φυλλάδων.

Όποιος έχει αντίρρηση ας απευθυνθεί στους απλούς Έλληνες πολίτες οι οποίοι στηρίζουν την κυβέρνηση και το έργο της, ιδίως στα σούπερ μάρκετ και τους πυροσβεστήρες. Και κυρίως στην κάλπη, οψέποτε έλθει η μοιραία ώρα. Εκεί θα διαψευσθούν οι αλλοδαποί λαιστρυγόνες και οι ντόπιοι πράκτορες τους.