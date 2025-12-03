Η Εύα Καϊλή, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενεπλάκη στο σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate, τοποθετήθηκε σχετικά με την έρευνα για απάτη στην οποία εμπλέκεται η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Η Καϊλή δήλωσε ότι το Βέλγιο «δεν είναι ασφαλές μέρος» για πολιτικά πρόσωπα, ιδιαίτερα για Ιταλούς.

Μιλώντας στη La Stampa από το Άμπου Ντάμπι, η Καϊλή είπε πως ήταν «σοκαρισμένη», αλλά όχι ιδιαίτερα έκπληκτη από τη διερεύνηση σχετικά με το κατά πόσο ένας δημόσιος διαγωνισμός που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για την ανάθεση της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, «στήθηκε» προς όφελος του Κολεγίου της Ευρώπης.

Η Μογκερίνι, σήμερα πρύτανης του Κολεγίου, καθώς και ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας, Στέφανο Σαννίνο, κρατήθηκαν για ανάκριση στο πλαίσιο της έρευνας και αφέθηκαν ελεύθεροι το πρωί της Τετάρτης.

Η Καϊλή, περιέγραψε την έρευνα ως μέρος μιας «επιχείρησης που στοχεύει την Ιταλία», η οποία καταστρέφει πολιτικές καριέρες πολύ πριν αποδειχθούν τα γεγονότα και θέτει σε κίνδυνο το κράτος δικαίου.

Η Καϊλή είπε ότι βλέπει την έρευνα για απάτη ως συνέχεια του Qatargate. Έκανε ανοιχτές παραλληλίες ανάμεσα στη δική της εμπειρία και τη σύντομη κράτηση της Μογκερίνι, επιμένοντας ότι το Qatargate παρερμηνεύθηκε από την αρχή.

Αυτό που οι εισαγγελείς παρουσίασαν ως παράνομη ξένη επιρροή, η Καϊλή υποστήριξε ότι ήταν συνηθισμένη κοινοβουλευτική διπλωματία με τη στήριξη χρηματοδότησης από ιδιωτικές ΜΚΟ.

Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, σημείωσε, δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες εις βάρος της και μεγάλο μέρος των αποδεικτικών στοιχείων παραμένει «σε μεγάλο βαθμό περιστασιακό».

Η Καϊλή υπηρέτησε ως ευρωβουλευτής από το 2014 και ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2022, όταν συνελήφθη με προκαταρκτικές κατηγορίες περί διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της έρευνας Qatargate για επιχειρήσεις επιρροής ξένων κρατών στις Βρυξέλλες.