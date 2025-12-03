Η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης, κατηγορήθηκε επίσημα μαζί με δύο ακόμη πρόσωπα στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή απάτη που αφορά ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων διπλωματών. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), και οι τρεις ύποπτοι εξετάστηκαν από την Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία του Βελγίου, τους γνωστοποιήθηκαν επίσημα οι κατηγορίες και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν κρίθηκαν ύποπτοι φυγής.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το πρωί της Τετάρτης επιβεβαίωσε την άσκηση διώξεων σε τρία άτομα. Είχε προηγηθεί, την Τρίτη, επιχείρηση της βελγικής ομοσπονδιακής αστυνομίας σε εγκαταστάσεις του Κολεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στις Βρυξέλλες και σε οικίες που σχετίζονται με τους υπόπτους.

Μετά τις καταθέσεις τους στην αστυνομία της Δυτικής Φλάνδρας (FGP West-Vlaanderen), οι τρεις ύποπτοι ενημερώθηκαν για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Οι αρχές διερευνούν ενδεχόμενη παρατυπία στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Αφού αξιολογήθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η υπόθεση αφορά την Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία, ένα εννεάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης νέων διπλωματών των κρατών-μελών, το οποίο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είχε αναθέσει στο Κολέγιο της Ευρώπης για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022. Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν εάν το ίδρυμα είχε λάβει προνομιακή ή εμπιστευτική πληροφόρηση πριν από τη δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης, καθώς και εάν υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι θα κερδίσει τη σύμβαση. Υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι στοιχεία της διαδικασίας προμηθειών κοινοποιήθηκαν ανεπίσημα σε συμμετέχοντα του διαγωνισμού.

Την Τρίτη είχαν τεθεί προσωρινά υπό κράτηση η Μογκερίνι και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Κολεγίου, καθώς και ο ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέφανο Σαννίνο. Ο Σαννίνο, γενικός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τις χώρες του Κόλπου και πρώην Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (2021–2025), φέρεται επίσης να εμπλέκεται στην υπόθεση. Η Μογκερίνι, που έχει διατελέσει επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας και υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ανέλαβε την πρυτανεία του Κολεγίου της Ευρώπης το 2020 και από το καλοκαίρι του 2022 διευθύνει την Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω πληροφόρηση, ώστε να προστατευθεί η εν εξελίξει έρευνα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι έως ότου η ενοχή τους αποδειχθεί από τα αρμόδια βελγικά δικαστήρια.

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO):

«Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στις Βρυξέλλες, χθες τέθηκαν υπό κράτηση η πρύτανης και ένα ανώτερο στέλεχος του Κολεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ, καθώς και ένας ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη απάτη σχετιζόμενη με χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ εκπαίδευση νέων διπλωματών. Μετά την εξέτασή τους από την Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία του Βελγίου (FGP West-Vlaanderen), οι τρεις ενημερώθηκαν επίσημα για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Οι κατηγορίες αφορούν απάτη στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν θεωρούνται ύποπτοι φυγής. Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η έκβασή της. Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρις αποδείξεως της ενοχής τους από τα αρμόδια βελγικά δικαστήρια.»